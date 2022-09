Museu do gaúcho com recordes de visitação em Alegrete

Share on Email

O Museu do Gaúcho no bairro Santos Dumont que guarda um acervo de parte da história de Alegrete e do RS, sob a direção da professora Andreia Marconato tem sido um dos mais visitados da cidade.

O Museu e o memorial Ícaro Ferreira da Costa com o projeto encanta sua comunidade tem atraído muitas visitantes. Desde março deste ano, , esse projeto vem sendo desenvolvido e até o momento já recebeu 1.235 visitas entre alunos da Rede Escolar e comunidade, além de comitivas de Itaqui e Uruguaiana.

O Museu do Gaúcho tem agendamento até o final dos Festejos com uma perspectiva de receber mais de 1.200 estudantes.

Esse projeto visa estreitar laços entre Museu, escola e comunidade, valorizando a memória histórica de Alegrete e do nosso Estado, salienta a coordenadora.

Uma das últimas visitas ao Museu do Gaúcho foi da equipe diretiva, os professores e os alunos da EMEB Lions Clube. Recepcionados pela professora, Andréia Marconato e pela 1° Prenda Juvenil dos Festejos Farroupilha, Isadora Pimentel Rodrigues, foi estabelecida uma conexão entre alunos e a tradição da cultura gaúcha e tradicionalista.