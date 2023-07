Museu do Gaúcho realiza curso para aplicação do tradicionalismo às escolas

O Museu do Gaúcho, que pertence à Secretaria de Educação do Município com apoio da 4ª Região Tradicionalista realizou o II Curso de Capacitação: “Aplicação do Ensino de Cultura Tradicionalista nas escolas com o objetivo de auxiliar os professores e tradicionalistas na preparação do conteúdo, tendo em vista a previsão da Lei Nº 6.445 de janeiro de 2022 que inclui conteúdo sobre cultura tradicionalista nas escolas públicas da Rede Municipal e das Disciplinas na base nacional comum curricular do Ministério da Educação no quesito regionalidades.

A capacitação é de fundamental importância para reforçar os valores mais genuínos, bem como, elevar ao conhecimento sobre a cultura gaúcha e fomentar nos alunos a necessidade de pertencimento a sua terra e ao seu lugar, disse a diretora Andreia Marconatto. Foram ministradas palestras com a seguinte temática: símbolos do RS, (cívicos e sociais), folclore, história do Rio Grande do Sul, história de Alegrete, aplicação pedagógica nas escolas, Semana Farroupilha, Festejos Farroupilhas 2023 e patrono.

Andreia Marconatto-diretora do Museu do Gaúcho