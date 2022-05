Museu do Gaúcho recebe comitiva de Itaqui e Grupo Nativista Ibirapuitã

Na última sexta-feira (27), o Museu do Gaúcho Ícaro Ferreira da Costa recebeu uma comitiva do município de Itaqui, composta por membros do Grupo da Terceira Idade, acompanhados pela coordenadora do idoso do município, Elenir Garay. Os visitantes foram conduzidos pelo professor Clóvis Renato Gonçalves, diretor de Esportes do Município.

O grupo foi recebido por Andréia Marconato, responsável pela casa de memória, e ouviu explanação sobre a nossa cultura, a cargo da Segunda Prenda da 4° Região Tradicionalista, Andressa Fernandes.

Grupo Nativista Ibirapuitã

A Invernada Artística do Grupo Nativista Ibirapuitã, também, esteve no Museu e Memorial do Alegrete Ícaro Ferreira da Costa, referente a programação “Maio, Mês dos Museus”, na tarde do último domingo (29).

Grupo Nativista Ibirapuitã

Rafael Machado e Tayara Carus, coordenadores do grupo, já iniciaram pesquisas e estudos na casa de memória para embasamento de novos projetos. Naturalmente, a tarde de cultura e arte encerrou com muita dança.

Andréa Marconato, que está à frente do Museu do Gaúcho, recebeu a delegação e ressalta que a Casa está em processo de revitalização e de portas abertas para grupos artísticos, escolas e comunidade em geral.