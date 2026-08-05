Museu do Gaúcho recebe curso de aplicação da cultura tradicionalista na educação

A valorização das tradições gaúchas e da história regional ganhará um novo espaço dentro das escolas de Alegrete. Na próximo sexta-feira (14), o Museu do Gaúcho será palco do Curso de Aplicação do Ensino de Cultura Tradicionalista, iniciativa voltada a professores da Rede Municipal de Ensino e tradicionalistas, com o objetivo de fortalecer o ensino da cultura regional no ambiente escolar.

O projeto é resultado de uma parceria entre a 4ª Região Tradicionalista (4ª RT) e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por meio do Museu do Gaúcho e do Memorial do Alegrete “Ícaro Ferreira da Costa”. A proposta busca oferecer ferramentas pedagógicas para que os educadores possam trabalhar conteúdos relacionados à identidade, à história e às tradições do Rio Grande do Sul em sala de aula.

De acordo com a coordenadora do Museu do Gaúcho, Andréia Marconato, a programação reunirá palestras e oficinas voltadas à formação dos participantes. Entre os temas estão Semana Farroupilha e Festejos Farroupilhas 2026, com o tema “Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 Anos de Cultura e Tradição”, além de História do Alegrete, Aplicação Pedagógica na Escola e Símbolos do Rio Grande do Sul (Cívicos e Sociais).

As atividades terão início às 8h30, com a recepção e abertura oficial. Na sequência, às 9h, o palestrante Marco Antônio Souza Saldanha Júnior abordará o tema da Semana Farroupilha e os 400 anos da herança jesuítica e guarani no Estado. Após um intervalo às 10h, o historiador Thiago Vaucher ministrará a palestra História do Alegrete, às 10h10.

No período da tarde, a programação será retomada às 13h15, com a oficina Aplicação Pedagógica na Escola, conduzida por Giciéli Hohemberger Barúa, apresentando formas de inserir a cultura tradicionalista no cotidiano escolar. Às 14h30, prendas e peões da 4ª Região Tradicionalista falarão sobre os Símbolos do Rio Grande do Sul (Cívicos e Sociais). Após um intervalo, às 15h40, será realizada uma roda de conversa entre os participantes e representantes da 4ª RT, encerrando a programação às 17h.

O curso é direcionado a professores e tradicionalistas e integra um projeto de valorização das raízes culturais gaúchas, promovendo a preservação da identidade regional e incentivando que esses conhecimentos sejam transmitidos às novas gerações por meio da educação. A iniciativa reforça o papel da escola como espaço de construção da cidadania e de fortalecimento da cultura local.