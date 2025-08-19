Musical Ibaldo celebra 9 anos de dedicação à arte e ao ensino musical em Alegrete

A música transforma vidas. Essa tem sido a missão da escola Musical Ibaldo, que há nove anos se consolidou em Alegrete como referência no ensino musical para todas as idades.

19 de agosto de 2025 Flaviane Antolini Alegrete, Conteúdo Patrocinado, Notícias, Política 0

Fundada com o propósito de democratizar o acesso à educação musical e incentivar o desenvolvimento artístico da comunidade, a instituição se tornou um espaço onde talento, técnica e paixão caminham juntos.

Desde 2016, a Musical Ibaldo desperta vocações e oferece uma experiência completa para quem deseja aprender ou aperfeiçoar habilidades em instrumentos como violão, piano, teclado, bateria, acordeon, guitarra, baixo, violino, canto, instrumentos de sopro e percussão em geral. O grande diferencial está na metodologia personalizada, que respeita o tempo e o estilo de cada aluno. Crianças, jovens, adultos e idosos encontram ali um ambiente acolhedor e motivador, aliado a uma estrutura física moderna e aconchegante.

Para a diretora-geral, Joseane Ibaldo, a escola vai muito além do ensino técnico:

“Acreditamos que a música é uma ferramenta poderosa de expressão, disciplina e autoestima. Ver nossos alunos evoluírem e se apaixonarem por essa arte é a nossa maior recompensa.”

Palco Itinerante: música em movimento

Um dos grandes diferenciais da Musical Ibaldo são os eventos e apresentações que coloca em prática, valorizando o talento dos alunos e fortalecendo o cenário cultural da cidade.

Com calendário anual de atividades e participações especiais, a escola promove momentos únicos para a comunidade. Neste mês, dois destaques: no dia 22 de agosto, a abertura do show de Dante Ramon Ledesma, no CTG Farroupilha; e no dia 28 de agosto, no Clube Casino, o evento “Melodias de Inverno”, exclusivo dos alunos infantis. Cerca de 50 crianças, entre 1 e 12 anos, subirão ao palco para encantar o público.

Estrutura e equipe

Com 10 professores e 3 diretores, a Musical Ibaldo reúne profissionais das áreas de música, pedagogia e administração. O time alia técnica, sensibilidade e experiência para garantir qualidade no ensino.

Segundo o diretor musical Stanley Oliveira:

“Aprender música pode — e deve — ser divertido. Mas isso não significa falta de seriedade. O segredo está em unir o lúdico ao compromisso com o aprendizado e o desenvolvimento.”

A escola realiza reuniões pedagógicas frequentes e conta com o acompanhamento da professora e musicoterapeuta Luana Braun, também neuropsicopedagoga, para alinhar práticas de ensino e promover o desenvolvimento humano por meio da música.

Olhar para o futuro

Atualmente, a escola atende mais de 150 alunos e mantém projetos sociais como o Ritmos da Sabedoria, realizado no Lar São Vicente de Paulo.

Às vésperas de completar uma década de história, a Musical Ibaldo planeja expandir suas ações sociais e seguir inspirando pessoas por meio da música.

Localizada na rua Visconde de Tamandaré, esquina com a Barão do Cerro Largo, a escola possui um prédio de 200 m², que abriga 6 salas de aula equipadas, um pequeno anfiteatro e ainda uma loja de acessórios e instrumentos musicais.

Musical Ibaldo: há 9 anos transformando vidas através da música em Alegrete.

PAT no Telegram ? Sim. Clique AQUI e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo! É de graça.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais antigas
O mais novo Mais Votados
Comentários em linha
Exibir todos os comentários