Musical Ibaldo celebra 9 anos de dedicação à arte e ao ensino musical em Alegrete

Fundada com o propósito de democratizar o acesso à educação musical e incentivar o desenvolvimento artístico da comunidade, a instituição se tornou um espaço onde talento, técnica e paixão caminham juntos.

Desde 2016, a Musical Ibaldo desperta vocações e oferece uma experiência completa para quem deseja aprender ou aperfeiçoar habilidades em instrumentos como violão, piano, teclado, bateria, acordeon, guitarra, baixo, violino, canto, instrumentos de sopro e percussão em geral. O grande diferencial está na metodologia personalizada, que respeita o tempo e o estilo de cada aluno. Crianças, jovens, adultos e idosos encontram ali um ambiente acolhedor e motivador, aliado a uma estrutura física moderna e aconchegante.

Para a diretora-geral, Joseane Ibaldo, a escola vai muito além do ensino técnico:

“Acreditamos que a música é uma ferramenta poderosa de expressão, disciplina e autoestima. Ver nossos alunos evoluírem e se apaixonarem por essa arte é a nossa maior recompensa.”

Palco Itinerante: música em movimento

Um dos grandes diferenciais da Musical Ibaldo são os eventos e apresentações que coloca em prática, valorizando o talento dos alunos e fortalecendo o cenário cultural da cidade.

Com calendário anual de atividades e participações especiais, a escola promove momentos únicos para a comunidade. Neste mês, dois destaques: no dia 22 de agosto, a abertura do show de Dante Ramon Ledesma, no CTG Farroupilha; e no dia 28 de agosto, no Clube Casino, o evento “Melodias de Inverno”, exclusivo dos alunos infantis. Cerca de 50 crianças, entre 1 e 12 anos, subirão ao palco para encantar o público.

Estrutura e equipe

Com 10 professores e 3 diretores, a Musical Ibaldo reúne profissionais das áreas de música, pedagogia e administração. O time alia técnica, sensibilidade e experiência para garantir qualidade no ensino.

Segundo o diretor musical Stanley Oliveira:

“Aprender música pode — e deve — ser divertido. Mas isso não significa falta de seriedade. O segredo está em unir o lúdico ao compromisso com o aprendizado e o desenvolvimento.”

A escola realiza reuniões pedagógicas frequentes e conta com o acompanhamento da professora e musicoterapeuta Luana Braun, também neuropsicopedagoga, para alinhar práticas de ensino e promover o desenvolvimento humano por meio da música.

Olhar para o futuro

Atualmente, a escola atende mais de 150 alunos e mantém projetos sociais como o Ritmos da Sabedoria, realizado no Lar São Vicente de Paulo.

Às vésperas de completar uma década de história, a Musical Ibaldo planeja expandir suas ações sociais e seguir inspirando pessoas por meio da música.

Localizada na rua Visconde de Tamandaré, esquina com a Barão do Cerro Largo, a escola possui um prédio de 200 m², que abriga 6 salas de aula equipadas, um pequeno anfiteatro e ainda uma loja de acessórios e instrumentos musicais.