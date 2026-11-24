Algumas histórias são construídas com trabalho. Outras, com sonhos. E existem aquelas que conseguem unir os dois e ainda transformar a vida de muitas pessoas pelo caminho. A trajetória da Escola Musical Ibaldo é assim.

Na noite de 19 de novembro, o Clube Casino foi palco de uma celebração que reuniu grande público para comemorar os dez anos da instituição. Uma festa marcada pela música, pelo reconhecimento, pela emoção e, sobretudo, pela gratidão de quem sabe que nenhuma conquista importante se constrói sozinho.

À frente dessa história está Joseane Ibaldo, a Jô, que transformou seu propósito em um projeto que hoje atende mais de 150 alunos, oferece mais de 15 modalidades de instrumentos e técnica vocal e conquistou espaço na formação musical e cultural de Alegrete e região.

Mas a Musical Ibaldo nunca foi apenas sobre ensinar a tocar instrumentos. É sobre despertar talentos, fortalecer a autoestima, criar oportunidades e mostrar que a música também pode ser um caminho de transformação.

Uma escola que ensina música e espalha afeto

Entre os aspectos mais especiais da trajetória estão os projetos sociais e as ações de musicoterapia, que levam música e acolhimento a lugares onde a vida pede ainda mais delicadeza, como a UTI Neonatal e o Asilo das Vovós São Vicente de Paulo.

É uma dimensão que revela a sensibilidade do trabalho desenvolvido por Jô e sua equipe. Porque a música também pode ser abraço, companhia, memória e esperança.

Na comemoração, essa essência esteve representada pelas apresentações das bandas Disband, Na Contramão, Sete Anjos, Outlier e Superstar, que levaram ao palco o talento e o resultado do trabalho desenvolvido na escola.

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Os grupos contam com o acompanhamento dos tutores João Maria Mendonça, Murilo Moura Brasil e João Elieser Ramos, profissionais que participam da formação e do desenvolvimento artístico dos alunos.

A noite também teve a apresentação do coral infantil Vozes do Coração, parceria da Escola Ibaldo com a AABB, integrando as crianças ao espetáculo e ao processo de formação musical. A apresentação da Nova Geração Ibaldo igualmente simbolizou a continuidade de um projeto que segue abrindo caminhos para novos talentos.

Gratidão a quem faz parte dessa história

Um dos momentos mais tocantes foi o reconhecimento aos professores. Todos receberam um mimo especial, como demonstração de carinho e valorização pelo trabalho realizado.

Os próprios professores também prepararam uma homenagem para Jô, retribuindo, com afeto e admiração, a dedicação de quem está à frente da escola.

Jô ainda fez questão de enaltecer o apoio do pai, que mantém uma escola em Quaraí, agradecendo pelo incentivo, pela confiança e por acreditar em sua caminhada. Um reconhecimento às raízes e a quem ajudou a fortalecer seus sonhos.

Na vida pessoal, também fazem parte de suas referências afetivas a esposa, Ana Cristina Porto Alegre, e a filha de coração, Luiza.

São vínculos que ajudam a compreender a mulher por trás da empreendedora e a importância das pessoas que caminham ao seu lado.

Dez mil reais que levam a celebração além da festa

A comemoração também teve um importante gesto de solidariedade: a doação de R$ 10 mil à SOFIAL.

O gesto deu um significado ainda maior aos dez anos. Afinal, celebrar uma conquista é especial; conseguir transformar essa celebração em benefício para outras pessoas é algo que merece ser destacado. A noite contou com o apoio de empresas que acreditaram na iniciativa e contribuíram para sua realização.

A participação dos apoiadores merece reconhecimento. São parcerias que demonstram a importância de empresas e instituições que valorizam a cultura, a educação, os projetos locais e as ações solidárias. Uma realização como essa também é fruto de confiança e união de esforços.

Uma década que merece ser celebrada

O tradicional parabéns reuniu os presentes em torno dos dez anos da escola. Depois das apresentações e homenagens, a festa continuou com o baile da Banda Leblon, encerrando a programação em clima de alegria e confraternização.

Foi uma noite de aplausos para os alunos, reconhecimento aos professores, carinho à equipe e gratidão a todos que ajudaram a construir essa trajetória.

Ao completar uma década, Jô Ibaldo celebra muito mais do que uma escola consolidada. Celebra os alunos que descobriram seus talentos, as crianças que encontraram sua voz, os professores que compartilham conhecimento e os projetos que levam música a quem também precisa sentir sua força.

Dez anos são feitos de muitas aulas, ensaios, desafios e conquistas. Mas também são feitos de pessoas. E talvez esteja justamente aí a maior realização dessa história.

Naquela noite, Alegrete não celebrou apenas uma escola de música. Celebrou uma iniciativa que ensina, acolhe, transforma e entende que talento também precisa de oportunidade.

Porque a música tem essa capacidade extraordinária: começa em um instrumento, ganha voz no palco e, quando encontra um propósito, chega ao coração das pessoas. A Musical Ibaldo completa dez anos. E o mais bonito é perceber que ainda há muitos sonhos esperando para serem afinados. A noite encerrou com show da banda Leblon.