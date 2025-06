Músico alegretense está na estrada com João Luiz Côrrea & Grupo Campeirismo

O músico alegretense Helton Saldanha está na estrada com João Luiz Côrrea & Grupo Campeirismo. Após ser desligado do Grupo Minuano ele foi chamado para compor o Grupo Campeirismo. Na estrada há cerca de um mês, ele já passou por mais de 20 cidades. Helton passou por Brasília, Paraná, Santa Catarina e dezenas de municípios do Rio Grande do Sul.

“O convite veio através das redes sociais para viajar, e ter a oportunidade de trabalhar com uma das maiores referências na música gaúcha. “Fui muito bem recebido, e muito bem acolhido, tendo todo suporte e ajuda necessárias para trabalhar da melhor forma possível”, destacou o cantor à reportagem do Portal Alegrete Tudo.

Helton é o cantor do grupo que acompanha João Luiz Côrrea. São 26 anos de história, de trajetória que o João Luiz Corrêa tem e esse legado é motivo de orgulho para o alegretense. “Trabalhar com ele já está sendo uma realização pessoal e profissional. Minha expectativa é de poder corresponder à altura, ao alto nível que essa história tem, e poder escrever um caminho lindo junto com pessoas que eu admiro e respeito, e sou fã desde criança”, comentou Saldanha.

O músico está na estrada há quase 1 mês, realizando e vivendo o sonho número 1 da sua vida diz ele, tanto pessoal, como profissional.

“Estou trabalhando com seriedade, responsabilidade e respeito a cada um que vai aos bailes do João Luiz Corrêa & Grupo Campeirismo. Sempre transmitindo energia positiva, e alegria para as pessoas por onde passamos”, frisa Helton.

Helton Monteiro Saldanha, está com 33 anos e iniciou na música profissionalmente aos 12 anos, e o primeiro grupo foi o Estilo Campeiro, foi cantor da Gurizada Macanuda juntamente com Rodrigo Arebalo por 2 anos. Saiu de Alegrete para cantar no Tchê Campeiro em Balneário Camboriú, Banda GDÓ e outras. O alegretense passou pelo Arrasta Fole de Biguaçu/SC e de lá foi para o Grupo Minuano, e agora foi oficialmente integrado como cantor do Grupo Campeirismo que acompanha João Luiz Côrrea pelos bailes Brasil afora.