Músicos de Alegrete gravam música para Matteus Amaral

A música “Ao Nosso Campeão” celebra a trajetória de Matteus, destacando seu comportamento honesto e verdadeiro durante o programa. A letra, escrita por Christiano e Vinicius, ressalta a importância de princípios como bondade e respeito, valores ensinados a Matteus por sua avó Neusa.

No entanto, o lançamento do clipe enfrentou adiamentos. Inicialmente, não foi possível lançá-lo na semana seguinte ao retorno do alegretense. Posteriormente, uma catástrofe natural no Rio Grande do Sul fez com que fosse novamente postergado. Portanto, confira agora:

Alline Costiti, uma das cantoras da música, comentou sobre a iniciativa: “Eu fiquei sabendo da música pelo Christiano, que me falou no dia do último paredão lá no Largo do Centro Cultural e me convidou para participar. No mesmo momento, já disse para ele que poderia contar comigo. Quando escutei a música, achei linda, pois expressa todo o nosso sentimento como gaúchos. Sempre ressaltamos que ele já era campeão por toda sua trajetória no programa.”.

Durante a participação de Matteus Amaral no programa Big Brother Brasil, a comunidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, se uniu em uma série de ações para apoiar o conterrâneo. Matteus, conhecido por seu carisma e autenticidade, rapidamente conquistou o público, representando de forma singular seu estado e sua cidade natal.

Os eventos uniram artistas locais do Baita Chão. A iniciativa foi marcada por apresentações musicais de forma gratuita e pela criação de uma canção em homenagem ao ex-BBB, destacando a cultura e a solidariedade da região.

Enquanto Matteus Amaral estava confinado na casa do Big Brother Brasil, a comunidade alegretense se mobilizou para apoiá-lo nos momentos de tensão dos paredões. Em todas as quatro noites, incluindo a final, um telão foi montado pela Master Sonorizações no Largo do Centro Cultural e uma noite no CTG Farroupilha. A empresa Conesul disponibilizou internet sem custo, permitindo que a população acompanhasse, votasse e torcesse por Matteus em tempo real.

As apresentações contaram com a participação de cantores como Christiano e Vinicius, Luana Severo, Alline Costiti, Vanusa e Daniel, além do grupo Os Cumpadi, composto por Erick Vieira (gaita), Douglas Menine (bateria), Robson Fontoura (baixo), Eduardo Ferreira (guitarra), Tiarle Rodrigues (teclado) e Rudi Aurélio (voz). O radialista Giovane Moraes, da Rádio Nativa FM e patrão do CTG Farroupilha, foi o responsável pelas apresentações.

Letra da Música: “Ao Nosso Campeão”

Matteus

Honesto e verdadeiro

No seu estilo ginete

Conquistou todo o Brasil

Nosso Matteus, “O Alegrete”

Mostrou ao mundo inteiro

Que pra ser um campeão

Não precisa dar rasteira

É só estender a mão

O maior prêmio de todos é o reconhecimento

Por suas qualidades, carisma e talento

É o orgulho da família e também do nosso estado

Escreveu tua história e deixou o teu legado

Segue firme, vá em frente

Sem mudar a direção

Pois Deus guia quem merece

E tem um bom coração

Tua conduta impecável demonstrou o teu valor

Com um respeito admirável, espalhou o teu amor

Traz contigo no olhar calmaria e leveza

Princípios e ensinamentos que aprendeu

Com a vó Neusa