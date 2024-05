Músicos locais fazem show no Casino para arrecadar doações

A ideia chegou até o setor de Cultura do Sesc, que assumiu a organização do evento juntamente com a Diretoria de Cultura do município e o projeto “Movimentando a Cultura no Centro Cultural”.

O espetáculo acontecerá no dia 15/5, quarta-feira, às 19h30, no Clube Casino de Alegrete, e contará com a participação dos seguintes artistas e grupos: Didi Araújo na Percussão, Gui Mendes e Alfeu Menezes, Victor Lobins, Dinho e Jonivan, Caio Barbosa (Colmeia Iraímas), Elles Dois, Grupo Lutálica (receção), Filipi Coelho e Gustavo Vilaverde, Os Chacreiros, Aline Costiti, Márcio Duarte e a bateria da Escola de Samba Unidos do Pôr do Sol, Nelson Mendes, Igor Vargas e Dudu Refatti, Coral Alegrete na organização das doações, Tche Roots Acústico, Ricardo Piaget, Os Astecas, Tiano e Vinícius, Mandala Duo Daniel e Vanusa, Túlio Urach e Alexandre Rosa.

O evento contará com acessibilidade em Libras e transmissão ao vivo via Facebook, Instagram e YouTube.

Apoio: Aldeia do Rock, Inclusive, Oficina do Som, Master Sonorizações, Paulinho Vídeos, Rede Conesul e Clube Casino.

Promoção: Sistema Fecomércio Sesc, Prefeitura de Alegrete / SECEL / Diretoria de Cultura e Projeto Movimentando a Cultura no Centro Cultural.