Mutirão da Corsan em Alegrete vai orientar clientes sobre tarifa social na conta de água

A loja de atendimento da Corsan, localizada na Rua Severino Ribeiro, 316, na cidade Alta vai estar aberta das 9h às 12h, com equipes disponíveis para esclarecer as dúvidas da população sobre a nova política de tarifa social.
Para ter direito ao benefício, é necessário que a renda familiar seja de até meio salário mínimo por pessoa, que o usuário esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) ou receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que a conta da Corsan esteja em nome do titular do CadÚnico e que o consumo mensal seja de até 15 metros cúbicos de água (o equivalente a 15 mil litros). Caso a fatura não esteja no nome do beneficiário, é necessário atualizar o cadastro.
“O mutirão é uma oportunidade para aproximar a Corsan da comunidade e garantir que as famílias que têm direito ao benefício possam acessar esse importante desconto. Nossa equipe estará preparada para orientar os clientes, facilitando todo o processo”, destaca o coordenador regional de relações institucionais da Corsan, Ary Figueiredo.
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A aposentada Maria Helena Fagundes com uma casa no bairro Promorar, na Zoan Leste de Alegrete diz que vai tentar, pois um mínimo não da pra muita coisa e quem já é idosa tem que gastar com alimentação, água, luz e mais medicação e qualquer ajuda sempre é bem vinda, pois tudo subiu e o salário encolheu, atesta.
Outras informações estão disponíveis nos canais de relacionamento da Companhia: aplicativo Corsan, Agência Virtual (no site corsan.com.br), ligações gratuitas, WhatsApp ou videochamadas pelo número 0800 646 6444.
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