Mutirão para retirada de fios segue em Alegrete com apoio do Ministério Público

A ação, que conta com a presença de representante do Ministério Público, da Prefeitura, da concessionária RGE e de empresas de telefonia e internet, ocorreu nas ruas Barão do Cerro Largo e Doutor Quintana.

O promotor de Justiça Eduardo Fagundes acompanhou de perto os trabalhos, reforçando o compromisso do Ministério Público com a segurança e a organização urbana. O mutirão tem como objetivo principal reduzir os riscos provocados pelo emaranhado de fios nos postes e aqueles que ficam soltos nas vias públicas.

De acordo com o diretor de Iluminação Pública da Prefeitura, Mateus Araújo, o acúmulo de cabos abandonados ou mal instalados ainda é um problema recorrente em diversas áreas da cidade, oferecendo perigo à população. “São situações que causam acidentes, como quedas de pedestres e danos a veículos que não percebem os fios baixos ou caídos”, destacou Araújo.

A ação teve início em abril e segue um cronograma planejado para contemplar os locais com maior incidência do problema. Segundo o diretor, a participação das operadoras de telefonia e da RGE é fundamental para que o trabalho seja feito com segurança e dentro das normas técnicas.

O mutirão é parte de uma iniciativa mais ampla para melhorar o aspecto visual da cidade e garantir mais segurança para os cidadãos.

Retirada de fios.

Fotos: Luis Euclides da Rosa e PMA