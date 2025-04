Mutirão retira fios inservíveis de telefonia dos postes de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A ação contou com a participação de trabalhadores da Prefeitura, da RGE e de empresas de telefonia. Os serviços começaram pela Rua Vasco Alves, nas imediações da Praça Getúlio Vargas, e seguiram pela Rua Dr. Quintana.

Thiago Paz, representante da RGE que acompanhou os trabalhos, informou que já há um cronograma para a retirada desse tipo de material, que não está mais em uso e se acumula nos postes ou acaba caindo pelas ruas da cidade. Ele destacou que, além do impacto visual negativo, existe uma preocupação com a segurança da população.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Matheus Araújo, chefe da iluminação pública da Prefeitura, também acompanhou a ação. Segundo ele, os trabalhadores das empresas de telefonia são responsáveis por retirar os fios e organizá-los para que a equipe da Prefeitura faça o recolhimento e a destinação adequada do material. A Secretaria de Meio Ambiente será responsável pelo descarte correto.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O Ministério Público também passou a acompanhar a questão, após solicitação do vereador Leandro Meneghetti (PL). O parlamentar participou de uma reunião com o promotor da Promotoria Especializada, na qual solicitou a elaboração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a fim de que as empresas responsáveis cumpram a Lei Municipal nº 6.517, de 11 de julho de 2022, que trata da retirada de fios sem uso dos postes em Alegrete.