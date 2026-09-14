Na APAE, a Chama da Integração chega acompanhada de tradição e afeto

A manhã desta segunda-feira foi de encontro entre tradição, solidariedade e convivência na APAE de Alegrete. Como acontece todos os anos, a Chama da Integração deixou o CTG Farroupilha e foi conduzida até a instituição, onde alunos e integrantes da entidade tradicionalista participaram de mais um momento que já faz parte do calendário de aproximação entre as duas instituições.

Coube ao peão Lorenzo Moraes conduzir a chama até a APAE. Na chegada, os integrantes do CTG foram recebidos pelos alunos, que aguardavam com um café preparado especialmente para a ocasião.

Mais do que transportar uma chama, a iniciativa representa a continuidade de uma tradição construída ao longo dos anos e que encontrou na APAE um espaço de convivência, acolhimento e integração.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A comitiva do CTG Farroupilha contou ainda com a presença do Departamento Jovem e do prendado da entidade.

A presença do CTG na APAE não se resume ao momento da chegada da chama. Durante o período de atividades da Semana Farroupilha, a relação entre as duas instituições também se estende para a alimentação e a convivência.

Nos dias de semana, os alunos da APAE almoçam no CTG Farroupilha, criando uma rotina de encontros que aproxima jovens tradicionalistas e a comunidade atendida pela instituição.

É uma experiência que coloca lado a lado diferentes gerações e realidades, tendo a cultura gaúcha como um dos pontos de encontro.

A transmissão de valores entre gerações é, aliás, uma característica frequentemente associada ao tradicionalismo. Na cultura gaúcha, conhecimentos, costumes e manifestações culturais são historicamente passados de geração em geração. A própria música regional registra essa relação entre pais e filhos como parte da preservação da identidade cultural.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Chama da Integração ganha, na APAE, um significado que vai além do símbolo tradicionalista. Ela chega acompanhada de pessoas, de encontros e de gestos simples que ajudam a aproximar instituições que fazem parte da vida da comunidade.

Para os integrantes mais jovens do CTG, participar desse momento também representa uma oportunidade de vivenciar, na prática, um dos princípios que atravessam a própria formação tradicionalista: aprender, preservar e transmitir.

E, na manhã desta segunda-feira, essa transmissão aconteceu de uma maneira simples. Uma chama conduzida por um jovem peão, um grupo de tradicionalistas chegando à instituição, alunos esperando com um café e um encontro que, ano após ano, mantém acesa uma tradição.