Na bandeira laranja, Alegrete registra 13 novos casos e a 12ª morte pela Covid-19

No final da tarde desta segunda-feira(10), depois do retorno para bandeira laranja, Alegrete registrou o 12° óbito pela Covid-19. Um homem de 85 anos que estava internado na UTI Covid desde o dia 5 agosto, com outras comorbidades.

Também nesta segunda, foram registrados mais 13 casos positivos de Covid-19 e 11 pacientes recuperados. Os positivos são 7 homens e 6 mulheres, todos com idades entre 12 e 85 anos, em isolamento domiciliar. Os recuperados também estavam em isolamento domiciliar.

Com isso, Alegrete chega a 330 casos confirmados, com 206 recuperados, 112 ativos (102 em isolamento domiciliar, 9 hospitalizados em Alegrete e 01 hospitalizado em Santa Maria) e 12 óbitos. São 3.499 pessoas testadas, sendo 3.150 negativos, 330 positivos e 19 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 281 pessoas.