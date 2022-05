“Na Cara do Gol”, livro de alegretense narra histórias nos campinhos

O livro aborda as brincadeiras de guris do Alegrete na década de 60, jogando bola pelos diversos campinhos de futebol que existiam nos terrenos baldios da cidade. Tempo esse, em que a turma da zona era parte fundamental na formação do caráter de um menino de cidade pequena, e em que as rivalidades com as turmas de outras zonas eram resolvidas nos campos de pelada, os famosos campinhos.

Diferenças enormes foram motivos de disputas em partidas memoráveis entre zonas rivais naquela época, e eram parte integrante da conversa dos guris de então,

sessentões de agora, nos bate papo do dia a dia.

Todas essas boas lembranças foram o motivo do alegretense Newton Santos Rodrigues, ter aproveitado o retiro forçado da pandemia para reunir as

muitas histórias pitorescas daquele tempo e escrever um livro em que narra passagens dos meninos de então.

O autor, que é agropecuarista tem 63 anos e viveu esse tempo a pleno. Num segundo momento do livro já na década de 70, o menino vai se transformando em rapaz, e se muda para Porto Alegre onde vai continuar os estudos.

Ele sai do Alegrete, mas o Alegrete não sai dele, pois enturmados com outros desgarrados na cidade grande continuam protagonizando histórias curiosas, na maior parte das vezes nas arquibancadas dos estádios do Internacional e do Grêmio, onde muitos fatos engraçados aconteceram.

Agora, com o livro pronto, após ter feito o lançamento em Porto Alegre no

Mercado Latitude e no Brechó do Futebol, neste inclusive com a participação do jornalista Cléber Grabauska, Newton pretende fazer uma rodada de lançamentos em Alegrete.

Lançamento na capital teve boa aceitação

Em conversas com o restaurante La Parilla, com o Bar do Tio Bola/veggiepampa, e com o galeto Q-brasa, o autor pretende agendar as datas em breve. O Coletivo Multicultural de Alegrete foi contatado e deve estabelecer uma data para uma sessão de autógrafos.

Em resumo, são histórias de um guri que viveu em um tempo, cresceu, e agora começa a contar um pouco do que viu e do que viveu.

Fotos: reprodução