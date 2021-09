Na casa mais antiga de Alegrete morou um importante personagem da Revolução Farroupilha

Share on Email

Um patrimônio histórico arquitetônico pode ser qualquer construção que represente parte da história local de uma cidade. A primeira coisa que se destaca quando se faz uma visita a algum lugar, são os prédios históricos ou locais que, de alguma forma, representem ou trazem em suas características indícios sobre a história do local e de seus habitantes.

Atualmente, são 22 prédios tombados, locais preservados que possuem uma fachada histórica aqui em Alegrete. Seis deles, são patrimônios tombados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Na Praça Getúlio Vargas está a maior concentração, a começar pelo conjunto de 4 prédios da esquina da Rua Dr. Quintana até a esquina da Nossa Senhora do Carmo.

E a casa onde morou um expoente da Revolução Farroupilha.