Na despedida de Breno Goulart, família e amigos demonstraram o quanto ele era estimado por todos

A despedida a Breno Goulart da Silva Júnior, de 63 anos, foi de muita comoção. Um grande cortejo acompanhou o carro fúnebre da Santa Casa até o Cemitério Municipal de Alegrete. Muito abalada, a namorada, Cleusa Alves, disse que ele era um homem com o coração maior que ele. Ela recebeu inúmeras mensagens de pessoas descrevendo o quanto o agrônomo as ajudou. “Ele auxiliou tanta gente, nem sabíamos, agora que as pessoas começaram a procurar e contar as histórias de apoio, de ajuda financeira, psicológica e de amizade. Breno era uma pessoa saudável, forte. Eu nunca o vi, gripado, nunca fumou, não tinha problemas de saúde”- descreveu.

Breno era agrônomo e começou a trabalhar antes mesmo de se formar.” Pecuarista, tem algumas propriedades e várias famílias que dependem dele e que o adoram. Todos os capatazes trabalham há mais de vinte anos com ele. Breno é uma pessoa maravilhosa, para os funcionários, um pai maravilhoso como eu nunca vi para os filhos. Um avô apaixonado pelos netos”- falou.

Cleusa disse que tudo foi muito rápido, ela esteve com ele no sábado, no dia do aniversário dela e na terça, Breno avisou que toda a família tinha positivado. “Ele pediu para que eu fizesse o teste, eu fiz, deu negativo. A partir deste momento, fiquei acompanhando de longe e a mãe dele piorou e foi internada na UTI. Já Breno, teve uma piora e o levamos para UPA no último sábado(6), na sequência ele foi para Santa Casa e na segunda-feira(8), a mãe dele faleceu. E quatro dias depois, ele. Breno, era um cara de um bom humor incrível, sempre contando piadas, fazendo a gente chorar de rir. Todos que o conheceram sabem alguma história e não eram histórias inventadas. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me permitido conhecer, conviver, amar e ser amada por um homem como ele. Eu sei, nós vamos nos encontrar novamente. Eu sei que não é o fim, mas dói muito essa separação” – concluiu.

As últimas homenagens ocorreram através da Funerária Paraíso, nesta manhã(13), seguindo todos os protocolos – sem velório.

Flaviane Antolini Favero