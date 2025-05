Na estreia da Bronze, AABF perde em casa para Nova Esperança

Share on Email

O time enfrentou a equipe do CMD de Nova Esperança que saiu vencedor do confronto.

A torcida da Blackout deu uma verdadeira demonstração apoio a equipe com uma linda festa pré-jogo. Com a bola rolando, o time alegretense tinha o domínio das ações, mas esbarrava na precisão do último passe até chegar ao gol.

Ainda na primeira etapa, o time visitante abriu o placar após uma desatenção da defesa da AABF. No segundo tempo, o time voltou com uma postura diferente e conseguiu encaixar mais o seu jogo perante o time de Nova Esperança.

Após nova desatenção, o time do CMD fez dois gols na sequência e ampliou o placar para 3 x 0 colocando um balde de água fria nas ações da equipe da casa. A AABF tentava, porém, esbarrava numa boa atuação da defesa de Nova Esperança. No final da partida, o time alegretense descontou, mas o placar de encerrou 3 x 1 para o time adversário.

A Blackout volta a quadra no próximo domingo (1) de junho fora de casa contra a equipe da AGEF de São Gabriel no ginásio Chiapetão. O time alegretense precisa vencer para somar os seus três primeiros pontos na estadual Série Bronze.

Fotos: AABF/ Fernanda Malfussi