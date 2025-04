Na estreia da Série Ouro, AVF perde fora de casa para a ABF de São Lourenço

Share on Email

Em jogo bem disputado e acirrado, o time de Manoel Viana acabou sendo derrotado pelo placar de 5 x 3 e amargou a primeira derrota a competição.

Com a bola rolando, a AVF saiu na frente; porém, ainda no fim do primeiro tempo, a equipe da ABF virou para 2 a 1. Na segunda etapa, o time comandado pelo técnico Alonso Medeiros passou por algumas alterações e chegou ao empate em 3 a 3.

Já nos minutos finais, o time da casa voltou a ficar à frente no placar, fazendo 5 a 3, após tentativa de goleiro-linha da AVF. A equipe vianense retorna às quadras no próximo dia 26, contra a forte equipe da Ser Santiago.



Fotos: Reprodução ABF- São Lourenço