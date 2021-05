Na Olaria, Leandro Dias toma posse com presidente do Bairro Santo Antônio

Compartilhe















No último sábado (1º), foi empossada a nova diretoria do Bairro Santo Antônio.

A posse foi realizada ao ar livre, no acesso ao campo da Olaria do Clube Atlético Alegretense, e reuniu as novas lideranças do bairro. O presidente Leandro da Silva Dias assumiu a direção da Associação de Moradores do bairro Santo Antônio.

Durante a posse o presidente falou com muita determinação e destacou a força de vontade de sua equipe em trabalhar pelas melhorias na comunidade do Santo Antônio. Entre as atividades da nova diretoria, destacou um mutirão periódico para ajudar os moradores.

Sem diretoria há um ano, o trabalho do novo presidente será além de reestruturar a associação, lutar pelas demandas dos moradores e regularizar algumas áreas do bairro.

O Bairro Santo Antônio é um dos primeiros locais atingidos pela enchente e esse ponto foi mencionado pelo presidente que já fomenta um plano para atender os moradores que sofrem anualmente com as cheias do Ibirapuitã.

A posse teve presença do diretor da Federação das Associações Comunitárias e Bairros do Rio Grande do Sul – FRACAB, Adão Roberto que se colocou a disposição da direção do bairro especialmente para contribuir na regularização administrativa e desenvolvimento de projetos sociais, buscando inicialmente a regularização administrativa para cadastrar os projetos do bairro e buscar apoios institucionais.

Também esteve presente o líder comunitário Airton Alende presidente da União de Associações de Bairros de Alegrete. Alende deus as boas vindas aos novos integrantes comunitários e reafirmou a parceria visando melhorias no bairro.

A nova direção do Bairro Santo Antônio ficou assim constituída:

Presidente: Leandro da Silva Dias e Vice Presidente-Gelci Carvalho

1º Secretário: Luis Demolvam

2º Secretário: Erlon Toledo

Tesoureiros: Epamilondas Munhoz e Gisele Toledo

Conselho Fiscal: Georgia Teixeira, Juarez Teixeira, Carlos Pereira, Everton Barros e Juliana Silva.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução