SENAC se engaja no Setembro Amarelo com varal de mensagens

Um varal com frases e recados em frente ao prédio chamou atenção de quem passou pela Rua General Vitorino no dia 15.

Setembro amarelo no SENAC

São dicas para que todos observem e vejam quando alguém apresentar comportamentos diferentes que possam levar depressão profunda e atos mais graves. Todas as mensagens tem uma fitinha amarela para que as pessoas possam usar na roupa.

A dica é para que as pessoas falem, não fiquem caladas sem falar o que sentem. A pessoa com algum sofrimento emocional tem que saber que não esta só. O Município tem uma rede apoio através do serviço de saúde mental, inclusive com o SAMU Mental que ajuda as pessoas.

Renata Muniz Vasconcelos, do SENAC, diz que pensaram no Varal da Vida para que as pessoas que passassem pelo local, tivessem a opção de ler e também levar as mensagens. Essa é uma missão de todos, diz a diretora Rita Segabinazzi, porque temos que estar atentos para podermos ajudar, destaca.