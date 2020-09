Na pandemia, músico alegretense se reinventa e cria caixa de som em barril de cerveja

Compartilhe









Após uma recuperação dolorosa, numa cadeira de roda, ele não desistiu. Voltou a fazer o que mais gostava; cantar e viver a vida com ajuda da família e amigos. Esse é o alegretense Bruno Souza, que depois de sofrer um grave acidente no dia 2 de dezembro de 2015, renasceu de novo.

Numa cadeira de rodas ele canta, produz lives, realiza gravações de outros artistas e cria projetos, como colocar no mercado local a venda de lareiras ecológicas, projeto que desenvolveu em parceria com um amigo.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, Bruno se viu impedido de trabalhar com o que mais gosta e sente-se realizado em fazer. A arte de soltar a voz é um dom que o alegretense carrega consigo e nem nas piores dificuldades que enfrentou nas vida deixou de acreditar que voltaria aos palcos.

Foi então, que resolveu criar mais um projeto. Depous de noites de pesquisas, acabou lançando uma caixa de som em um barril de cerveja. “Te garanto que o som é muito melhor que muitos similares”, garante Bruno.

A engenhoca dura 7 horas com bateria recarregável e com um som de qualidade, já conquistou clientes até de fora do município. “Gasto dois barris para fazer um. O som é ótimo e pode ser levada para pescarias e festas”, explica o artista que oferece o produto em sua página no facebook.

Você pode solicitar mais informações clicando o link da página abaixo:

https://www.facebook.com/importsalegret/

Júlio Cesar Santos Fotos: divulgação