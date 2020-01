Na primeira pesquisa do ano, Procon constatata variação no preço dos combustíveis em Alegrete

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, realizou a primeira pesquisa dos combustíveis de 2020. Os técnicos do Procon visitaram 13 estabelecimentos, constatando uma pequena variação no valor dos combustíveis em relação à pesquisa realizada no mês de dezembro de 2019.

Em dezembro, a gasolina comum mais barata estava R$ 4,86, mantendo o valor em janeiro. A mais cara era R$ 4,94 e agora R$ 4,99. A gasolina aditivada mais barata em dezembro era R$ 4,88, no mês de janeiro valor foi mantido. A gasolina aditivada mais cara em dezembro custava R$ 5,11, em janeiro R$ 5,12.

O preço do óleo diesel comum variava entre R$ 3,68 e R$ 3,99, agora é encontrado entre R$ 3,69 e R$ 3,99. O óleo diesel S10 passou de R$ 3,78 para R$ 3,75, o mais barato, o mais caro era R$ 3,88 agora está R$ 3,98.

O etanol custava entre R$ 4,29 e R$ 4,49, agora é encontrado entre R$ 4,29 e R$ 4,50.

A pesquisa completa está na página do Procon, no site da Prefeitura de Alegrete.