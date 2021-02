Na programação da Semana da Água, o alvo é o Rio Ibirapuitã e suas margens

Compartilhe















Na manhã do dia 9, a secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, acompanhada pelo Setor de Fiscalização e pelo presidente em exercício da Câmara de Vereadores, João Leivas, esteve vistoriando áreas às margens do rio Ibirapuitã, localizadas nos bairros Vila Nova, Rui Ramos e Canudos, onde ocorrerão atividades relativas à programação da Semana da Água e também ações de limpeza, melhorias e conscientização no decorrer do ano através da Sala Verde.

A Secretaria de Meio Ambiente, através da equipe de Educação Ambiental e Sala Verde, montou um calendário de ações para o ano de 2021, que será divulgado nos próximos dias para que a população, associação de bairros, ONGs, comunidades escolares e universidades possam participar do desenvolvimento das ações e treinamentos para melhoria do meio ambiente.

A secretária Gabriella Segabinazi, ressalta que o Plano de Ação da Secretaria está baseado no Plano de Governo do prefeito Márcio Amaral, onde há várias ações a serem desenvolvidas como ampliação da coleta seletiva, criação de ecopontos, revisão do plano de arborização, busca de parcerias para revitalização e criação de espaços de relevância ambiental como o Sítio Ecológico Eloísi Paim, entre outros.

