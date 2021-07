No próximo dia 4 de agosto, será oficialmente retomada a obra da Revitalização do Arroio Regalado, uma intervenção que envolve diversos bairros em nossa cidade.

A partir da próxima semana, estará em andamento a construção da Avenida da Integração, via de 2.500 metros que interligará a Avenida Brás Faraco com a Rua Daltro Filho às margens do arroio, e que vai finalizar o principal mecanismo de contenção das enxurradas provocadas pelo arroio. A avenida que terá revestimento asfáltico percorrerá os bairros Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiaraju, Vera Cruz e Joaquim Fonseca Milano com iluminação, ciclofaixa, duas faixas de rodagem, calçadas nos dois lados e estacionamento em um sentido. A Prefeitura pretende entregar a obra completa até dezembro deste ano.

O Valão das Américas, na avenida das Américas, será finalizado, com construção de conexões e plantio de árvores, que estão previstos no projeto. Três áreas de preservação também serão criadas.

No total, as 10 metas da obra tiveram o custo de cerca de R$ 13,9 milhões.

O prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade, secretários, vereadores e representantes da comunidade visitarão o local na quarta-feira, dia 4 de agosto, para dar início às obras que finalizarão o processo. “Estamos finalizando um projeto que começou em 2009. Entendemos e compreendemos o impacto desta obra na vida das pessoas e da comunidade de Alegrete. A revitalização do Regalado é um projeto complexo, que nos desafiou por longos anos, mas que entregaremos ao povo alegretense. Este novo passo dado é o final e vai concretizar o trabalho de muitas pessoas que trabalham pelo Alegrete que queremos. O ganho em infraestrutura e qualidade de vida é imenso” acredita o prefeito Márcio Amaral.

O vice Jesse Trindade ressalta que a obra de recuperação do Arroio Regalado é a maior de infraestrutura da história de Alegrete, possibilitando o investimento em infraestrutura urbana na região. “Nós vamos finalizar esta obra tão importante para Alegrete, mas que por questões legais, estava travada. Nós buscamos as melhores soluções e no máximo em dezembro estaremos com muito esforço entregando à nossa comunidade”, acredita.



O engenheiro civil Alisson Meira Cooper, responsável pela obra, reitera que trata-se de uma grande obra que envolve toda a cidade.