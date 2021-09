Na Segundona, Real perde por 6 a 4 em Santa Rosa

O jogo contra o Santa Rosa Sicredi Futsal no último sábado (25), pelo Gauchão Série B, mostrou que não falta empenho e dedicação para o representante alegretense.

Equipe alegretense foi valente do início ao fim

Com seis desfalques, uns por motivo de trabalho e outros por suspensões, o Real viajou com 11 atletas. A partida em Santa Rosa acabou com mais uma derrota, 6 a 4.

Pecando nas finalizações, o Real não conseguiu encostar no placar

A partida realizada no Ginásio João Batista Moroni terminou com dez gols marcados e vantagem do time da casa. Bigode, Yago, Bernardo e Joney marcaram os gols de Santa Rosa no primeiro tempo, enquanto Ércio marcou o único gol dos visitantes na etapa inicial.







Depois do intervalo, Paco e Zezinho ampliaram para a equipe santa-rosense. O Real descontou com Seco, Josimar e Pablo. Final 6 a 4. O Real demorou para se encontrar no jogo. A quadra com as dimensões oficiais penalizou o time alegretense no quesito marcação. Mas o Real com a posse de bola foi valente e os erros de ataque culminaram na derrota.

Real pressionou adversário, mas não teve êxito na finalização

“Tivemos chances de encostar. Infelizmente erramos e levamos no contra-ataque. Avalio como melhor apresentação jogando fora de casa. O grupo está de parabéns pela valentia. É seguir trabalhando forte. Sabíamos das dificuldades em classificar, perdemos pontos contra adversários direto”, destacou o técnico Alonso Medeiros.

Técnico Alonso gostou do empenho da equipe

Real teve dificuldades defensivas com a quadra no tamanho oficial

Com a vitória, o Santa Rosa Sicredi Futsal chegou aos 21 pontos, três a menos que o líder. A próxima rodada vale o primeiro lugar do grupo, já que o adversário é o Fontoura Xavier. Já o Real recebe o São José de Inhacorá na Arena Esportes e Lazer.

O presidente Gilson Barcelos já trabalha nos bastidores para dar seguimento aso projeto do Real. O diretor comemorou na última quinta (23), a aprovação do projeto 047/2021 que autoriza o repasse de recurso financeiro à Sociedade Esportiva Real para cobrir os custos na participação da Liga.

Por outro lado, Barcelos conta com a parceria do dirigente Cassiano Telles do Horizontina que está dando uma ajuda na parte burocrática do projeto que será enviado ao deputado federal Afonso Motta pleiteando recurso para a sequência em 2022 do Real. Cassiano recebeu uma camiseta do Real no jogo em Santa Rosa.