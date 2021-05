Na Semana do Museu conheça um pouco mais essas casas de História e Cultura de Alegrete

Compartilhe















O Dia Internacional dos Museus ocorreu no dia 18 de maio.

Por esse motivo, nesta Semana dos Museus de 2021, que acontece de 17 a 23 de maio, a Prefeitura de Alegrete, através da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realiza atividades que respeitam as normas de distanciamento social e medidas de prevenção ao Covid-19.

Como parte da programação o Centro Administrativo Municipal recebe a exposição realizada pelo Museu Oswaldo Aranha sobre a obra Iconografia de Basílio Ribeiro, filho do 1º Ministro da Agricultura do Brasil Demétrio Nunes Ribeiro. Museus são locais que promovem a arte, a cultura e a educação, dessa forma, entre as atividades, também realiza uma série de oficinas literárias com a Professora Iolanda Cunha através de lives na página no Facebook da Prefeitura de Alegrete.

Alegrete e seus museus

Existem vários tipos de museus, quanto a sua administração eles podem ser públicos ou privados, e quanto a sua temática existem museus de história, de arte, de ciências e tecnologia, de antropologia e os interdisciplinares. Na Fronteira Oeste há 13 museus públicos e 15 privados. A grande maioria das instituições são de temática histórica. Dos 28 museus, 25 são de tipologia histórica e 3 são artísticos.

Alegrete possui três museus públicos: o Museu de Arqueologia e Artes José Pinto Bicca de Medeiros, fundado em 1985, o Museu do Gaúcho, inaugurado em 2004 e o Museu Oswaldo Aranha, fundado em 1984.

No Museu do Gaúcho há objetos relacionados à cultura gaúcha, como vestimentas, móveis e utensílios, bem como peças históricas de temática diversa, como materiais clínicos e espadas. Muitas peças foram doações dos próprios moradores.

O Museu Oswaldo Aranha é um museu biográfico, que relata importantes períodos da história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Nele, há objetos raros como medalhas, armas e objetos pessoais do político, diplomata e advogado Oswaldo Aranha.

O Museu de Arqueologia e Artes José Pinto Bicca de Medeiros proporciona o acesso à arte e a cultura, bem como possibilidades didáticas, tanto nas áreas de artes, como arquitetura e história. O museu encontra-se temporariamente fechado para uma readequação