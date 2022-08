Na superação, Real bate o Cruzeiro na Arena pela Série Prata

Mesmo com pouco público na Arena, Real foi valente e conquistou mais três pontos.

A partida realizada na Arena Esporte e Lazer no último sábado (13) foi válida pela 10ª rodada do certame. A equipe da Associação Cruzeiro de São Gabriel deu muito trabalho para o time de Alegrete.

Com um envolvente toque de bola, os cruzeirense tiveram vantagem já na primeira etapa. A equipe gabrielense largou na frente no placar, com uma roubada de bola, Gringo fez 1 a 0.

Com o placar reverso, o Real tentou se encontrar em quadra e melhorou na marcação e teve controle da bola. Mesmo assim foi para o intervalo com derrota parcial.

Na etapa final, o time alegretense voltou determinado e endureceu o jogo para o Cruzeiro. Com uma marcação forte e muita determinação, o Real logo encontrou o empate. Douglas Boca de muita movimentação, driblou o goleiro e deixou tudo igual na Arena.

Daí em diante o Real criou muito, se defendeu bastante e mostrou muita superação. Com a expulsão de Vialli, o time da casa foi valente com apenas quatro em quadra. Num jogo eletrizante em seu final o Real foi premiado. Restando 13 segundos para o fim do jogo a cartada final. Paulinho já caído conseguiu empurrar a bola para o gol e sacramentou a vitória alegretense por 2 a 1.

O técnico Dema ressaltou a boa vitória. “O time foi valente, jogou com inteligência e soubemos controlar a partida em momentos determinantes. Futsal é assimk. Quem erra menos vence”, destacou o treinador.

Com 9 pontos, o Real ainda ocupa a sétima colocação na chave A. No próximo dia 20, pela 11ª rodada encara o Independente de Lavras do Sul no ginásio municipal Fernando Pellizzer Teixeira.

Fotos: Gilson Barcelos e reprodução