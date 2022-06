Na terça-feira,14, haverá campanha de doação de sangue no calçadão; precisamos de doadores

A Campanha “Tenho amor, Tá no meu Sangue”, uma iniciativa da Nativa FM, Portal Alegrete Tudo e Hemocentro com apoio da Prefeitura de Alegrete, está trazendo nesta terça-feira(14), Dia Mundial do Doador de Sangue, o ônibus do Hemorgs.

O veículo que vem de Porto Alegre, estará no calçadão de Alegrete, nas imediações da rua General Sampaio, para realizar a coleta de sangue das 9h às 16h. Esta é uma programação que tem está inserida na programação de 23 anos da Nativa.

Além do lanche, do chocolate quente que serão oferecidos pelo Hemocentro as pessoas que participarem desta ação, um gesto de amor ao próximo, a Nativa FM e o PAT vão oferecer brindes incríveis a todos que comparecerem no calçadão para esta Campanha.

O sangue é considerado o combustível da vida e a doação, um grande ato de solidariedade. Unir o combustível da vida e o ato voluntário pode salvar muitas vidas. Uma única doação, que atinge o máximo de 450 ml, pode ajudar até quatro pessoas.

Todos os colaboradores da rádio Nativa estendem com um convite especial, nas nossas redes sociais, aos alegretenses que são sempre muito solícitos quando provocados para ações em prol da comunidade e, neste caso, para salvar vidas.

Empresas, entidades, grupos familiares, amigos, homens e mulheres que queiram se engajar nessa causa, serão bem vindos. “Vamos fortalecer essa ação humanitária em prol de todos nós” – acrescenta o idealizador da campanha – Jucelino Medeiros.

Hemocentro Regional de Alegrete é responsável por abastecer mais cinco municípios da região, abrangendo São Gabriel, Rosário do Sul, Santana do Livramento, Itaqui, Quaraí.

Todas as tipagens podem ser doadas. O negativo, por exemplo, é universal, quem tem este tipo de sangue doa para todos, mas só recebe do O negativo, por esse motivo o estoque é sempre o menor.

Principais requisitos para a doação:

Estar bem alimentado, ter no mínimo 50 kg, idade de 18 a 61 anos se for primeira doação.

A partir dos 16 anos, também pode doar, desde que acompanhado de um dos pais.Tatuagem impede de doar por um ano.

Recomendações básicas:

Estar bem de saúde e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação.