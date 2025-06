Nacional e Tinga goleiam na abertura dos Cinquentinhas em Alegrete

Share on Email

Quatro jogos movimentaram o cenário esportivo de uma das categorias mais especiais do futebol amador do “Baita Chão”.

Abrindo a rodada, Sindicato e São José ficaram no empate em 0 x 0. No mesmo horário, o Nacional aplicou uma goleada no Cruzeiro pelo placar de 8 x 0. O time conquistou seus primeiros três pontos na tabela de classificação.

Logo após, Vila Nova e Boca Juniors empataram em 1 x 1, em um jogo truncado que garantiu um ponto para ambas as equipes. Já o Tinga somou seus primeiros três pontos ao vencer a equipe do Alvorada pelo placar de 5 x 1.