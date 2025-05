Nacional vence clássico e fica com título da categoria Master em Alegrete

No último sábado (17), no estádio Municipal Farroupilha, ocorreu a final da categoria Master da copa Tá Barato pra Caramba/LAF. O clássico entre Nacional e Sindicato levou um bom público ao local e que puderam acompanhar o melhor do futebol amador de Alegrete.

Com a bola rolando, o Nacional comandava as ações do jogo e foi mais efetivo em suas oportunidades de gol. O time colorado converteu as chances criadas e venceu a grande final pelo placar de 3 x 1 e ficou com título da categoria Master.

Ao final da partida, muita integração entre os atletas pelo grande jogo realizado dentro das quatro linhas, de maneira leal e respeitosa entre os clubes. A equipe do Nacional levantou o troféu cravando seu nome na história da competição alegretense.