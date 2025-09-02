Nacional vence e segue 100% na Master da Liga Alegretense de Futebol

São cinco jogos, 5 vitórias. Essa é a situação do Nacional na categoria master (50 anos) no Campeonato da Liga Alegretense de Futebol.

O time rubronegro alegretense chegou aos 15 pontos ganhos no último sábado (30), na 5ª rodada. O alvo dessa vez foi o São José. Vitória maiúscula do Nacional por 3 a 0. A rodada foi marcada por dois super clássicos. O da Zona Norte envolveu Alvorada e Vila Nova, vitória do time do Vila por 2 a 0.

Já no confronto entre Tinga e Sindicato, o Clube Independente da Tinga goleou o rubronegro do bairro Macedo por 4 a 1. Fechando a rodada nos 50, o Boca fez bom jogo diante do Cruzeiro e venceu por 3 a 0.

A classificação após a 5ª rodada traz o líder isolado Nacional com 15, seguido do Tinha com 11 e Boca Jrs 9 pontos. Em 4º vem o Vila Nova com 7 pontos ganhos, Alvora é o quinto na classificação geral com 6pg, São José soma 5, Sindicato 2 e o Cruzeiro ainda não pontuou.