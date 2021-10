Nacional vence Tinga e leva torneio master de forma invicta

O Nacional confirmou favoritismo ao vencer a final do Torneio LAF/Lojas Tá barato pra caramba.

A competição reuniu times da categoria master especial com atletas de 55 anos. Em sua primeira edição, Sindicato, Alvorada, Tinga e Nacional disputaram o torneio, onde os dois melhores fizeram a grande final.

A coordenação a cargo do desportista Valdir Knerin que contou com o aval da Liga Alegretense de Futebol. “Quero parabenizar as equipes participantes pelo espírito de camaradagem durante todo o torneio”, comentou o coordenador técnico.

A final realizada na manhã de domingo (24), no Estádio Municipal Farroupilha foi amplamente favorável ao time do Nacional. Com maior posse de bola e dono das melhores oportunidades de gol, o Nacional fez 3 a 1 em cima do Tinga.. e confirmou favoritismo com 100% de aproveitamento, 4 jogos, quatro vitórias.

O Tinga recebeu o troféu de vice-campeão das mãos da vereadora Dileuza Alves, e o vereador João Leivas entregou o de campeão invicto ao Nacional, que também levou uma caixa de galeto, para o almoço de domingo dos campeões masters.

Vereadora Dileusa fez a entrega do vice-campeão

Vereador João Leivas prestigiou a entrega da premiação

Foto: Valdir Knierin