Nádia Mileto será palestrante do Encontro Holístico Brasileiro

As terapias integrativas ocupam espaço especial dentre as praticas que as pessoas buscam para ajudar em seus tratamentos de saúde e ampliar as vivências e conhecimento sobre a área. O 17º Encontro Holístico Brasileiro debate o tema, de 2 a 4 de maio, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.

A servidora municipal, Nádia Mileto, psicóloga com formação em Reiki e Terapia de Vidas Passadas, vai marcar presença nesse encontro como palestrante. De Alegrete, já estão confirmados um grupo de 25 pessoas e ainda há vagas para quem quiser participar

No domingo, dia 04 de maio, às 10h, Nádia Mileto dividirá o palco com Márcia Jacobsen e Taitiane Teixeira para apresentar a palestra “As Práticas Integrativas em Saúde nos municípios – Município Sem Doença”.

Com 30 anos de atuação na área, a profissional alegretense levará sua experiência e os benefícios das práticas integrativas no contexto da saúde municipal, explorando abordagens complementares que visam promover o bem-estar e a qualidade de vida da população.

A participação de Nadia Mileto no Encontro Holístico Brasileiro reforça a relevância dos profissionais de Alegrete no cenário das terapias integrativas e a crescente busca por abordagens holísticas para a saúde em diferentes municípios. Sua abordagem vai mostrar vivências significativas e contribuir para a disseminação de práticas que complementam a medicina tradicional em prol de uma sociedade mais saudável e equilibrada.

Mais informações com Nádia Mileto pelo fone (55) 99742921