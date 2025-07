Naiara da Silva completa 15 anos em festa repleta de emoções em Alegrete

Filha de Zirlei Carla Borges da Silva e Daniel dos Santos Severo, Naiara celebrou mais um ciclo de vida rodeada de familiares, amigos e pessoas queridas que acompanharam sua trajetória até aqui.

A festa foi marcada por momentos de muita alegria, carinho e também recordações. À medida que Naiara dá seus primeiros passos rumo à vida adulta, a celebração serviu como uma oportunidade para todos relembrarem sua infância, suas conquistas e os sonhos que a acompanham desde sempre.

Em um ambiente decorado com delicadeza e afeto, não faltaram sorrisos, homenagens e votos sinceros de felicidade. A jovem foi o centro das atenções, irradiando gratidão e encantando a todos com sua maturidade, simpatia e serenidade diante das novas etapas que se aproximam.

Para seus pais, Zirlei e Daniel, o momento foi de emoção e orgulho. Ver Naiara crescer e se transformar em uma jovem cheia de valores, energia e planos para o futuro é, sem dúvida, uma das maiores alegrias da vida.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a exibição do videoclipe da canção Trem-Bala, música que já havia feito parte de uma apresentação escolar de Naiara e que agora voltou a emocionar a todos. As imagens e os versos trouxeram à tona lembranças da infância da aniversariante, entrelaçadas à caminhada da família — momentos simples, porém cheios de significado, que tocaram profundamente o coração de cada convidado. Não faltaram lágrimas de emoção diante da força simbólica da música, que retrata com delicadeza o valor da presença, do afeto e do tempo vivido juntos.

Infância:

A mãe, Zirlei Carla Borges, descreveu que Naiara sempre foi uma criança dócil. Amiga dos amigos e com propósito de vida bem alinhado e compactuado. A filha ajuda os pais na empresa da família a distribuidora de gás“ Santos Gás” e sempre foi elogiada pelo seu jeito gentil e educado ao tratar os clientes que compram da empresa. Além disso, sempre foi um sinônimo de “lealdade” pois sempre teve amigos e a cada ciclo que se abre, parece se aproximar ainda mais das pessoas e nunca se esquecendo dos amigos das antigas.

Adolescência:

Naiara está cada vez mais ganhando conhecimento e descobrindo novas visões da vida. Com um gênio forte, a jovem é dona de uma personalidade única e que vem ganhando cada vez mais novas versões ao passar do tempo.

Mensagem para Naiara:

”Filha nossa família sente muito orgulho da adolescente que tu vem se tornando. Desejamos que esse novo ciclo que se inicia, seja repletos de coisas boas e novas conquistas e que teus sonhos se realizem. Nós te amamos muito e estaremos sempre aqui para te dar suporte e o melhor abraço e carinho, que Deus te abençoe, te amamos filha”, finalizou a mãe.

Agradecimentos:

América Espaço de Eventos (dona Odete), Cia do Buffet,

Confeitaria Nosso Pão, Festled, Gabriel Toledo (fotógrafo), Tiago Filmes, Darlon (barman), Fagner Pissinin, MP Som e Luz, Miguel e Kátia (seguranças), Oba oba decorações e eventos, Jane Ayres Centro de Embelezamento, Drica Pereira(manicure), Carolina Severo Estética.