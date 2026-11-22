Com acompanhamento médico e adaptações na rotina, ela segue ativa e transforma cada quilômetro em uma celebração da vida.

Há histórias que merecem ser contadas não apenas pelo que aconteceu, mas por tudo aquilo que representam. Nesta manhã, em Alegrete, uma delas ganhou as ruas: uma mulher, com 34 semanas de gestação, participou de uma corrida de rua e percorreu 10 quilômetros. No ventre, levava Pedro. Nos passos, carregava uma história de coragem, disciplina, amor e uma convicção que parece crescer a cada quilômetro: a de que a maternidade não precisa apagar a mulher que existe antes dela.

A protagonista é Nathally Arnold, policial militar, que vive sua primeira gestação e está na reta final da espera pelo pequeno Pedro. Aos oito meses e meio de gravidez, ela segue praticando aquilo que aprendeu a amar: a corrida e os treinos físicos. Não para provar algo a alguém, tampouco para desafiar os limites da gestação, mas porque encontrou na atividade física uma fonte de bem-estar, equilíbrio e felicidade.

E há algo especialmente bonito nessa história: Pedro ainda nem chegou ao mundo, mas já participa de experiências que certamente farão parte das lembranças mais especiais de sua mãe.

A relação de Nathally com a corrida, entretanto, nem sempre foi de paixão. Ela conta que, no passado, não era adepta da modalidade e demorou a se render à prática. Com o tempo, descobriu nos treinos muito mais do que exercício físico: encontrou prazer, superação e uma maneira de cuidar de si.

Quando descobriu a gravidez, veio também o receio. Seria possível continuar correndo? A atividade poderia representar algum risco para o bebê? Como conciliar os cuidados necessários com algo que havia se tornado tão importante em sua vida?

As dúvidas eram naturais. Afinal, a chegada de um filho transforma perspectivas, desperta sentimentos e faz nascer uma preocupação que passa a acompanhar cada decisão.

Mas Nathally buscou orientação, encontrou segurança no acompanhamento de sua obstetra, a médica Laura Luzardo, e, com autorização profissional e adaptações nos treinos, conseguiu manter uma rotina ativa desde o início da gestação.

A história tem até marcas que parecem saídas de um roteiro especial. Sem saber que já estava grávida, com apenas três semanas de gestação, Nathally correu 30 quilômetros para comemorar seu aniversário. Mais tarde, já consciente de que carregava uma nova vida, aos 15 semanas, participou de uma meia maratona.

Desde então, não abandonou as corridas nem os treinos na academia. Naturalmente, reduziu a intensidade, respeitou as mudanças do corpo e adaptou os exercícios. O objetivo nunca foi manter o mesmo desempenho de antes, mas continuar vivendo aquilo que lhe faz bem, com responsabilidade e acompanhamento médico.

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Nesta manhã, os 10 quilômetros percorridos em Alegrete ganharam um significado ainda mais especial. Não eram apenas quilômetros registrados em uma prova. Eram passos de uma mulher que, mesmo diante das transformações da gravidez, encontrou uma maneira de preservar sua identidade, seus hábitos e sua alegria.

Uma mãe que não espera o nascimento do filho para começar a lhe ensinar sobre a vida.

Nathally acredita que a gravidez não deve ser encarada como uma doença, mas como uma condição que exige cuidados, respeito e atenção. Em suas palavras, esse período precisa ser prazeroso. E, para ela, tem sido exatamente assim.

“Filho não é empecilho pra nada, nem antes de nascer, nem depois. Com ele, surgem condições, mas tudo se adapta e, além de poder, devemos sim, com segurança, seguir fazendo o que nos faz bem”, compartilha.

A reflexão carrega uma mensagem importante, especialmente para outras mulheres que enfrentam a gestação com dúvidas sobre a possibilidade de continuar praticando atividades físicas. Cada gravidez tem suas particularidades, e a prática de exercícios precisa respeitar as condições individuais e a orientação dos profissionais de saúde. No caso de Nathally, o acompanhamento da obstetra e as adaptações foram fundamentais para que pudesse seguir ativa.

Mais do que uma performance esportiva, sua trajetória representa uma descoberta pessoal. A mulher que antes temia que a gravidez pudesse interromper uma paixão percebeu que era possível encontrar um novo ritmo. Talvez mais lento, certamente diferente, mas ainda cheio de significado.

A policial militar, acostumada à disciplina e ao compromisso que a profissão exige, agora experimenta uma das missões mais extraordinárias de sua vida: preparar-se para ser mãe. E faz isso sem deixar de reconhecer a importância de também cuidar de si.

Há um orgulho legítimo em suas palavras quando fala da própria gestação. Aos 34 semanas, diz estar muito bem e agradece diariamente a Deus pela saúde dela e do pequeno Pedro. Reconhece a oportunidade de continuar fazendo o que ama e de viver momentos que, no futuro, serão lembrados com emoção.

A previsão é de que as 40 semanas sejam completadas em 1º de janeiro de 2027, embora a família acredite que Pedro possa chegar um pouco antes. A contagem regressiva já começou. O mês virou, a expectativa aumentou e a ansiedade pela chegada do menino se mistura à felicidade de uma gestação que, para Nathally, tem sido uma experiência extraordinária.

E talvez a imagem mais bonita dessa história não esteja nos quilômetros percorridos, no tempo de prova ou na linha de chegada.

Está naquilo que não aparece nas fotografias: um coração batendo dentro de outro corpo, uma mãe descobrindo novas forças e um menino que, mesmo antes do primeiro choro, já faz parte de tantas conquistas.

Pedro ainda não conhece o mundo, mas já tem uma história para ouvir quando crescer. Saberá que, enquanto era esperado, esteve presente em aniversários, treinos, desafios e corridas. Saberá que sua mãe não deixou de sonhar por estar esperando por ele. Ao contrário: encontrou ainda mais motivos para celebrar a vida.

Nesta manhã, em Alegrete, Nathally correu 10 quilômetros. Mas a distância percorrida é apenas um detalhe diante do tamanho da mensagem que deixou.

Porque algumas chegadas não acontecem quando se cruza uma linha de chegada. Algumas começam muito antes, no ventre, no amor e na coragem de quem ensina, pelo exemplo, que a vida não precisa parar para florescer.

E Pedro, antes mesmo de dar seus primeiros passos, já tem uma grande lição para aprender: sua mãe lhe ensinou que é possível seguir em frente, respeitar os próprios limites e nunca deixar de viver aquilo que faz o coração bater mais feliz.