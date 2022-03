Não é apenas uma casa abandonada, é um local muito sujo e ponto para drogadição

Um alerta que impressiona. Moradores das imediações da Escola Gaspar Martins, no bairro Ibirapuitã, procuraram o PAT para uma denúncia de uma casa abandonada na rua Uruguaiana, em Alegrete.

Registros na Delegacia de Polícia de Alegrete, também, foram feitos sobre a situação. A denúncia é sobre a aglomeração e o depósito de lixo e entulhos que foi feito no local. As pessoas destacam que, a casa abandonada passou a servir como abrigo de usuários de drogas e também pessoas que são suspeitos até mesmo dos furtos nas imediações e bairro. Depois que iniciou o acúmulo de lixos e também as aglomerações, muitas ocorrências de furtos foram registradas naquela região.

Os moradores acrescentam que já acionaram inúmeras vezes a Brigada Militar que, de pronto vai ao local e faz a identificação quando tem algum indivíduo, se é necessário encaminha para a Delegacia de Polícia, porém, logo depois, eles retornam. “O trabalho da polícia é feito, mas é como se fosse tempo perdido, pois em pouco tempo, eles retornam”- disse um trabalhador autônomo ao PAT.

No registro, também foi informado que a Vigilância Sanitária e outros órgãos já estiveram no local, mas a sujeira não para de aumentar e a situação fica cada dia mais insustentável, até pelo fato de a casa estar localizada ao lado de uma escola. “O risco maior são as crianças, que podem ter acesso a drogas diante da maioria ficar na casa apenas para com essa finalidade, além de outras situações perigosas. Sem água e sem energia elétrica, os usuários do local, fazem as necessidades fisiológicas no pátio e/ou em outros locais. O mau cheiro é muito forte” – acrescentou uma outra pessoa que está muito preocupada com a situação.

Na denúncia, o grupo destaca que sabe que os órgãos já fizeram algumas ações e enaltecem principalmente a Brigada Militar, contudo, acrescentam que deveria ter uma ação mais efetiva dos órgãos da Prefeitura para que os invasores deixem a casa abandonada e também que possa acontecer uma limpeza dos resíduos irregulares pelo risco de doenças como a Dengue, entre outras e a proliferação de animais peçonhentos.