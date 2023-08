Não é só o diagnóstico que importa nos transtornos do neurodesenvolvimento

Buscando atender a demanda de cada pessoa, os profissionais da clínica, situado na Coronel Cabrita, 266, tem por objetivo isto, respeitando a história de cada pessoa!

O psicólogo e diretor Gabriel Blaskesi, que faz avaliações neuropsicológicas nos diz que: “Temos por objetivo atender, com ética e cuidado as pessoas que nos procuram. O diagnóstico não é um carimbo na testa, ou um rótulo, mas um importante processo para entender o que a pessoa sente. Entendendo que existe uma família que necessita saber como proceder, porém todo esse processo é conduzido com o máximo de zelo e ética.”



A diretora e psicopedagoga Daniela Vizzotto também fala sobre a importância do diagnóstico: “Diagnóstico não é destino, tampouco o ponto de chegada. Entender e compreender é a partida, é apenas uma parte de uma linda jornada individual. No caso de crianças, o diagnóstico auxilia é fundamental. Mas eu não posso colocar todos os comportamentos repousando e sentenciados a um CID. Aqui na Fluir, procuramos compreender e acolher cada indivíduo, dando suporte emocional à família e à criança.”

O Fluir conta com diversos serviços, desde avaliações para diagnósticos de TDAH, Transtornos de Aprendizagem, TEA, entre outros. Também conta com terapias psicológicas, nutricionais, neurológicas e psiquiátrica.