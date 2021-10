Não há previsão de mais vacinas para 15 anos

Ainda no mês de setembro puderem se vacinar com a primeira dose, aqui em Alegrete, adolescentes de 12 a15 anos com comorbidades.

Pais os responsáveis por adolescentes nesta faixa etária questionam se vai ter continuidade a vacinação para eles.

A Delegada adjunta da 10ªCRS, Andrea Carneiro informa que não há previsão de quando vai chegar mais doses do imunizante para os de 15 anos, já que a vacina para eles tem que ser da pfizer.

Conforme dados da 10ª Coordenadoria de Saúde, chegaram 1.524 (pfizer) doses de vacinas para a segunda dose. A Secretaria da Saúde informou que esta remessa é para pessoas de 23 a 25 anos. Ainda não há data definida para a imunização desta faixa etária e o dia será divulgado pela Prefeitura.

Até o momento, conforme dados do Vacinar RS, Alegrete já vacinou 78% da população, sendo que com a primeira dose foram 55.024 mil pessoas; com a segunda dose 38.476 já receberam as duas doses, dose única 1.749 e a dose de reforço 491 pessoas. Entre a primeira e a segunda dose foram aplicadas 95.740 doses do imunizante aqui no Município.