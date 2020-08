Não vá para a cozinha, peça Mamma Mia Delivery

Compartilhe









Num novo conceito em comer bem e com qualidade, Mamma Mia Delivery tem encantado o público com o maravilhoso cardápio em massas e molhos.

Na primeira semana após a inauguração, a aceitação do público é surpreendente. E, para facilitar a vida do cliente na hora de realizar o seu pedido através do whatsapp 9 9951 5142 ou também pelo aplicativo do Delivery Much, nesta edição será possível esclarecer algumas dúvidas.

Abaixo segue o cardápio e além desses, Mamma Mia oferece a opção de macarrão com camarão aos sábados à noite, no valor de R$ 30,00, somente na opção delivery.

Aqueles que optarem por acrescentar outro tipo de carne ou ingredientes ao pedido, terá o acréscimo de R$ 2,50 para cada porção.

Mamma Mia Delivery traz um estilo fast-food onde o cliente escolhe o recheio, a massa é produzida na hora, podendo consumir no local ou levar para casa. Além do cardápio de massas e recheios, Mamma Mia oferece porções de saladas para acompanhamento, sobremesas deliciosas, pastéis e o saboroso café.

Os proprietários Denison França e Arlete Verdum França juntamente com a sua equipe agradecem a comunidade pela acolhida e esperam continuar realizando um trabalho com excelência, proporcionando qualidade, confiança e atendimento diferenciado.

Prestigie as delícias do Mamma Mia Delivery.

Horário de atendimento:

De segunda-feira a sábado:

Das 8h às 18h: aberto ao público

Das 18h à meia-noite: atendimento delivery

Domingo:

Das 18h à meia-noite: somente delivery

A vida é massa! Basta caprichar no molho.

Endereço: General Sampaio, 1091, sala 2

Telefone: 9 9951 5142

Facebook: Mamma Mia comida italiana

Aline Menezes