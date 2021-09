“Não vou mais fugir”, afirma Zé trovão

A informação, de acordo com o site Correio Braziliense, é de que o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, teria afirmado em vídeo que está no México e que em breve será deportado para o Brasil.

Embaixada brasileira encontrou caminhoneiro foragido em hotel e enviou policiais para prendê-lo, destaca o site.

“Em alguns momentos eu devo ser preso, não vou mais fugir. Chega”, disse em vídeo postado por ele em um grupo do Telegram.

O caminhoneiro, que teve sua prisão decretada no dia 3 de setembro, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, se tornou foragido e se escondeu no México, como afirma no vídeo publicado.

“A embaixada brasileira acabou de entrar em contato com o hotel em que eu estou. Estou indo para o Brasil preso. Preso politicamente por crime de opnião”, disse.

Pedido ao presidente

Durante a madrugada, Zé Trovão gravou inúmeros vídeos fazendo apelos ao presidente Jair Bolsonaro. “Presidente da República, se o senhor realmente quer que a gente abra as pistas e volte a trabalhar, eu tenho duas coisas para falar ao senhor. Primeiro, a minha vida está destruída.

Eu estou hoje sendo perseguido politicamente, com um mandato de prisão, passando por tudo, com risco de nunca mais ver a minha família, porque eu não vou para uma cadeia, não sou bandido. Outra coisa, nós queremos que o senhor fale para o povo brasileiro isso, que o senhor peça para nós, caminhoneiros, abrir (SIC), porque aí, sim, iremos fazer vídeos pedindo para os caminhoneiros liberarem. Sem isso, presidente, eu não vou fazer”, recorre.

Além dele, outros manifestantes se pronunciaram afirmando que não iriam sair das ruas. “Nós viemos para rua não foi para brincar, não, nós vamos ficar ocupados. Presidente, nós não vamos acatar sua ordem, não, nós vamos ficar aqui, não vamos sair da rua não. Vamos fazer o pessoal da cidade entender que é assim: o agronegócio é o transporte que move esse Brasil”, informa, em vídeo, uma das pessoas acampadas em Brasília desde o último dia 5 de setembro.

Aqui em Alegrete, a informação é de que o movimento se mantém, porém, os caminhoneiros são convidados a participarem da paralisação. Não há bloqueio na rodovia – BR 290 . A mobilização iniciou na manhã de ontem e está bem dividida entre os grupos a favor e contra. Em Rosário do Sul, conforme informações do Movimento Patriota RS – a paralisação, também, é bem expressiva.