Napoli vence de goleada o Porto e Centenário continua líder nos 30 da Liga Alegretense

No domingo (19), foi realizada a penúltima rodada da fase classificatória da categoria sênior da Liga Alegretense de futebol.

Três partidas mobilizaram a turma dos 30, carinhosamente chamada a categoria sênior da LAF. Centenário e Fortaleza fizeram um jogo tenso e pegado do início ao fim. Empate em 1 a 1, e faltando 11 minutos para o final da partida, a arbitragem encerrou o jogo, alegando falta de segurança.

Conforme informações extra-oficiais, o resultado está mantido. O Brandão liquidou com o Aimoré. Já sem chances de classificação, o Aimoré levou 1 a 0 do Brandão.

O destaque da rodada ficou por conta do Napoli. O time napolitano venceu o clássico contra o Porto pelo placar de 4 a 1.

Faltando apenas uma rodada, o Centenário lidera com 9 pontos, seguido do Fortaleza e Napoli, ambos com oito pontos cada, a diferença é nos critérios técnicos. O Brandão aparece na quarta colocação com 5 pontos. O Porto é o quinto com três pontos ganhos e o Aimoré amarga a lanterna sem ter ganho nenhum ponto.

Última rodada:

Brandão x Porto

Centenário x Napoli

Fortaleza x Aimoré

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução