Napoli vence de virada e confirma vaga na semifinal do aspirantes

O popular campeonato dos “segundinho”, já tem seus semifinalistas. O campeonato é referente a 2019, e no último dia 5, definiu suas semifinais.

As equipes do Tinga, Boca e River já estavam assegurada em uma semifinal. O outro confronto saiu do jogo entre Napoli e Santos, realizado quarta-feira no estádio municipal Farroupilha.

Em uma partida bem movimentada, o Napoli aprontou para cima do Leão da Toca. O time santista fez um primeiro tempo melhor, abriu 2 a 0, e foi para o vestiário em vantagem.

Na etapa final os napolitanos cresceram no jogo e numa reação viraram o placar. Final 3 a 2 para o Napoli e vaga na semifinal garantida.

De acordo com o coordenador técnico da LAF Valdir Knierin, as semifinais serão disputadas no próximo domingo (9), no Farroupilha.

16h30min – Napoli x River Plate

19h – Tinga x Boca Jr.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução