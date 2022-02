Narrador alegretense foi destaque no Rodeio Crioulo Nacional de Campeões

Festa Nacional em Santa Catarina

O narrador de rodeios Amaril Becker foi convocado para o brasileiro de rodeio em Criciúma. Ele foi chamado pelo departamento nacional de narradores. O alegretense do CTG Oswaldo Aranha teve o seu trabalho reconhecido, e junto com outro colega caxiense representou a 4ª RT e o Estado.

Entre 198 narradores do Brasil, foi um dos três convocados para a festa nacional. Amaril em 1996 já se destacava em rodeios na região. Em 2010 foi credenciado pela 4ªRT no âmbito estadual.

Narrador foi reconhecido nacionalmente

No ano de 2016 foi convocado para Festa Campeira em Santiago e agora teve seu talento reconhecido nacionalmente no Rodeio Nacional em terras catarinenses. “É um momento ímpar. Só estando na festa para ter dimensão. Não tenho palavras, só gratidão por tudo”, destacou Becker.

Narração no tiro de laço

O alegretense narrou todas competições em que os representantes do RS participaram. Para coroar o trabalho, a seleção de 10 laçadores do RS saiu campeã do Rodeio Nacional dos Campeões, a prova mais esperada por todos, e claro não faltou narração do alegretense que ecoou no parque.

Seleção gaúcha campeã em Criciúma

Durante a realização do 19º Rodeio Crioulo Nacional de Campeões, aconteceu ainda o 9º Jogos Tradicionalistas e 15º Festival Nacional de arte e Tradição Gaúcha, no Parque das Noções no CTG Pedro Raymundo, onde mais de 1,5 mil pessoas de vários estados do Brasil abrilhantaram o evento em Santa Catarina.

