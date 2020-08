Nasce em Alegrete uma associação para defender pequeno e médio comércio

Compartilhe











Em breve a cidade de Alegrete ganhará uma nova associação que nasce a partir da iniciativa dos pequenos e médios comerciantes do município.

A Associação do Comércio Varejista de Alegrete será fomentada no intuito de ser a voz unificada de vários comerciantes, a fim de promover atividades e potencializar o desenvolvimento do setor, o qual tem passado por inúmeras dificuldades financeiras.

O setor varejista teve sua receita diminuída em cerca de 60% nos últimos três anos , que segundo os varejistas iniciou após projeto de lei aprovado na Câmara em 2017, que permitiu a abertura das grandes redes de supermercados aos domingos e feriados.

Conforme a comissão, abertura nestes dias propiciavam maior faturamento para os pequenos comércios, localizados nos bairros da cidade.

“Nosso principal objetivo é fomentar o comércio da cidade e buscar ter representatividade que se alargue a um número maior possível dentro das esferas que adotam políticas capazes de alavancar a sustentabilidade do pequeno e médio comércio, criando uma economia de valor agregado com base em projetos voltados para as demandas desse segmento. A ideia parece bastante oportuna diante do potencial imenso que o setor possui e que é negligenciado há tempos”, afirma Édson Alvarenga, representante do Mercado Bom Gosto, o qual faz parte da comissão temporária que está agilizando o processo de criação da associação.

A comissão está consolidada e definida por um grande grupo de comerciantes que mantém contato diário para alavancar a ideia e transformá-la em realidade, dando vozes aos que estavam sendo deixados de lado.

“A ideia é de criarmos uma plataforma de entreajuda, até de prestação de serviços da associação aos associados que irão fazer parte do projeto. “Consideramos que a associação já nasce com potencial imenso para um futuro promissor, visto que o grupo está unido e trabalhando de forma coletiva para atingir seus objetivos”, ressalta Cláudia Almeida proprietária do Armazém Almeida.

Para Ana Valéria da Silva Giordano, do Bar Tropical, a Associação do Comércio de Alegrete será a voz unificada da categoria. A empresária afirma que não há um único líder dentro do movimento que se constituiu, pois o sentimento é de ações unificadas que trabalhem em prol de todos a que vai representar. “O que significa dizer que não existe o EU e sim o NÓS. Por isso, já nasce diferenciada e com o sentido de coletividade”, destaca a comerciante.

“A comissão faz questão de frisar que não se trata de um movimento político partidário com intenções meramente direcionadas a críticas sobre possíveis ações governamentais que possam vir a ser contestadas de forma construtiva, jamais pejorativas. Queremos auxiliar os governos a promoverem ações também direcionadas à essa parcela do empresariado local, que também é empregador e que muitas vezes proporciona o sustento de uma família inteira”, frisa a comerciante Cláudia Almeida.

Na última terça-feira (18), a comissão esteve reunida , com o vereador Anilton Oliveira/PT, para sanar dúvidas a respeito do Projeto de Lei 009/2020, que tramita na Câmara e busca aparar algumas arestas e reorganizar o horário de abertura, fechamento e funcionamento do comércio local, principalmente no que se refere às grandes redes intermunicipais. O grupo levou sugestões para serem inseridas no projeto, o que foi bem aceito pelo vereador.

O projeto do legislador agradou os integrantes da comissão que são simpáticos à sua aprovação. A torcida dos pequenos e médios varejistas é que o projeto seja aprovado e sancionado o mais rápido possível, caso contrário o setor poderá ser ainda mais prejudicado do que já está sendo e muitas pequenas empresas podem vir a fechar suas portas.

“O que significa dizer, mais desempregos e menos recursos para os cofres públicos. Vamos fazer de tudo para que

a ideia prospere e ajude no crescimento e no fortalecimento do setor e que seja capaz de contribuir com a geração de riquezas e criação de empregos, pois, hoje, a grande maioria desses pequenos comércios são administrados e atendidos por seus proprietários ou sócios”, argumenta Pedro Dorneles da Pedrinho Bebidas.

Ainda integram a comissão: Alana Reck (Bar Tropical), Paulo Nogueira (Mercado Nogueira), Nariella da Silveira

Wesp (Padaria Ponto do Pão) e Ranieri Pereira (Mercado Viana).

Júlio Cesar Santos