Natal de verdade é no Mercadão dos Óculos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na compra das suas lentes digitais multifocal ou visão simples a partir de R$ 300,00 a armação sai totalmente GRÁTIS e o cliente ainda leva mais 01 bônus EXTRA incrível de até R$500, além de brindes e mimos do Mercadão dos óculos.



Para quem procura opção para presentear neste fim de ano, a ótica está com super descontos em óculos de sol!

Na compra de 01 óculos solar, o segundo de igual ou menor tem 50% de desconto . Válido para todas as marcas!

Várias opções a partir de R$79,90 com garantia de seis meses e filtros UV.

Mercadão dos Óculos



Quer saber mais? Vá até o Mercadão dos Óculos com a sua receita ou óculos atual e confira o atendimento diferenciado, transparente da equipe!



Mercadão dos Óculos está com horário especial de atendimento até o Natal.

Mercadão dos Óculos



Manhã: das 8h às 12h

Tarde: das 13h30 às 19h

Comece o ano cuidando da sua saúde visual!

Mercadão dos óculos – Sua ótica completa com qualidade e preço justo!

Em Alegrete, na Rua Vasco Alves, 220.