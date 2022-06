Natu’s Derm/ Agafarma – O que faz uma empresa conquistar e manter o sucesso por tantos anos?

“Na construção de uma história é preciso decisões bem pensadas, conhecimento e muita vontade de transformar a sociedade em que se vive”.

A Natu’s Derm/ Agafarma completa 35 anos neste 29 de junho!



Uma empresa que desde o ano de 1987 sempre se destacou e mostrou qualidade através da manipulação, medicamentos alopáticos e produtos naturais dentro das rigorosas exigências normativas da ANVISA e credenciada no Programa Farmácia Popular do Brasil – Programa que dispõe de medicamentos gratuitos para diabéticos, hipertensos e asmáticos. Isso auxiliando no bem estar e na saúde da comunidade alegretense.

A empresária e farmacêutica Dra. Elisabethe Paim Almeida fez uma avaliação da sua trajetória, sempre pautada em muito trabalho e dedicação, pesquisas de mercado, apoio da família, aprovação e confiança da comunidade, parceiros que fizeram a diferença.



Uma soma de esforços que trouxeram a Natu’s Derm/ Agafarma, para um lugar em destaque refletindo o propósito e a cultura da empresa com valores irrefutáveis.



Pois, embora a pandemia tenha afetado muitos setores e, mesmo a saúde sendo algo prioritária e sempre um dos mais relevantes aspectos durante o ápice do contágio, manter a empresa, também, exigiu pulso firme e muito mais trabalho., além de foco, perseverança, dedicação e disciplina.



O empresário se reinventou, se adaptou e inovou nesse período, o que não foi diferente com a empresa, por esse motivo, nestes 35 anos, a Natu’sDerm/Agafarma consolida seu nome cada vez mais.



A Natu’s Derm/ Agafarma é pioneira no segmento de manipulação de fórmulas e sempre esteve presente em ações efetivas para educar pacientes e diminuir riscos da Diabetes.



Um projeto que avançou com a Caminhada para Vencer a Diabetes e logo em seguida se transformou em Corrida para Vencer a Diabetes, contando com vários parceiros como o Sesc. Colaborou também nas Campanhas para estimular a Doação de Sangue.

A parceria com a Agafarma, uma das maiores e mais lembradas redes de farmácias do Estado do Rio Grande do Sul com mais de 480 lojas em mais de 200 municípios, só fortaleceu os laços com a comunidade e confirmou o sucesso de uma empresa que é incansável no quesito saúde, tecnologia e inovação.

Natu’s Derm/ Agafarma possui cartão de crédito próprio, participa do Programa Farmácia Popular do Brasil (medicamentos gratuitos para hipertensos, diabéticos e asmáticos), trabalha com materiais ortopédicos e para pacientes acamados, manipulação de fórmulas e medicamentos dos mais conceituados laboratórios.



Administrada pelas empresárias e farmacêuticas Dra. Elisabethe Paim Almeida e Dra. Simone Almeida Dias, juntamente com suas equipes, o propósito é sempre continuar oferecendo produtos e serviços diferenciados, melhores preços, variedade, qualidade, atendimento personalizado com profissionais farmacêuticos em contato direto no balcão com os clientes.



A Família Natu’s Derm/ Agafarma reafirma seu compromisso de priorizar a saúde, promover a qualidade de vida, acompanhar a evolução e, principalmente, agradece a todos que auxiliaram na construção desta trajetória.

Natu’s Derm/ Agafarma

Endereços:

General Sampaio, nº 1000 – Galeria Galego Astrar

Andradas, nº 303 – Centro

Aline Menezes