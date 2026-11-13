Nderé Oblé apresenta o espetáculo “Ancestral-Futuro” em Alegrete!

A música como manifestação de ancestralidade, identidade, resistência e transformação será o destaque da programação da Semana da Consciência Negra de Alegrete. No dia 20 de novembro, o município recebe o grupo Nderé Oblé, de Porto Alegre, com o espetáculo Ancestral-Futuro, em uma apresentação aberta ao público, marcada pela diversidade cultural e pelo diálogo entre diferentes expressões artísticas.

Formado por artistas negros e indígenas, o Nderé Oblé desenvolve um trabalho musical que promove o encontro de culturas, territórios e sonoridades. A proposta do espetáculo é conectar elementos da ancestralidade com linguagens contemporâneas, valorizando a memória, a identidade e a pluralidade cultural.

A apresentação reúne vozes, percussões, instrumentos de cordas, poesia e recursos eletrônicos, criando uma experiência sonora que aproxima diferentes gerações e expressões culturais. A partir dessa combinação, o grupo propõe uma reflexão sobre as raízes, a resistência dos povos e as possibilidades de transformação por meio da arte.

Em Alegrete, o espetáculo será realizado às 17h, no Parque Ruy Ramos, na Praça dos Patinhos, integrando as atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra, celebrado nacionalmente em 20 de novembro.

A iniciativa é uma realização do Serviço Social do Comércio (SESC), com apoio da Câmara de Vereadores de Alegrete e da AFROLEAL, dentro da programação da Semana da Consciência Negra.

A atividade representa uma oportunidade de valorização da diversidade, de reconhecimento das contribuições das culturas negras e indígenas e de fortalecimento dos espaços de expressão e representatividade cultural no município.

Serviço

Evento: Espetáculo Ancestral-Futuro, com o grupo Nderé Oblé.

Data: 20 de novembro (sexta-feira).

Horário: 17h.

Local: Parque Ruy Ramos – Praça dos Patinhos, Alegrete.

Realização: SESC.

Apoio: Câmara de Vereadores de Alegrete e AFROLEAL.

A apresentação é aberta ao público e integra a programação da Semana da Consciência Negra de Alegrete.