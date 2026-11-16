Nem o calor de 38 graus segura ciclistas de Alegrete em treino de 55 quilômetros

Grupo de 20 ciclistas percorreu 55 quilômetros pelo trajeto que receberá a prova de Mountain Bike no dia 29 de novembro, em comemoração aos 30 anos da empresa Conesul.

Nem o forte calor do último sábado (14) foi capaz de desanimar um grupo de ciclistas de Alegrete. Com temperaturas superiores a 30°C e sensação de calor ainda mais intensa, os atletas encararam um percurso de 55 quilômetros em um treino preparatório para a prova da Rede Conesul de Mountain Bike (MTB), marcada para o próximo dia 29 de novembro, em Alegrete.

Ao todo, 20 ciclistas participaram do chamado “treinão”, enfrentando temperaturas que chegaram a marcar 38°C nos dispositivos GPS das bicicletas. O trajeto escolhido foi justamente o mesmo que receberá a competição, que integra as comemorações pelos 30 anos da empresa Conesul.

A atividade foi organizada com o objetivo de proporcionar aos participantes um reconhecimento do percurso, permitindo conhecer melhor as características do terreno e preparar o condicionamento físico para o desafio do final do mês.

O diretor do grupo Giro Noturno, Lucas Gutierrez, explicou que a escolha do trajeto teve como propósito preparar os ciclistas para a prova, além de promover mais um momento de integração, amizade e incentivo à prática esportiva. Integrantes do grupo Trilha Aventura também participaram da atividade, fortalecendo a união entre os apaixonados pelo ciclismo no município.

Um dos destaques do treino foi a participação do ciclista Erlan Aita, bicampeão do Fronteirão de Mountain Bike em 2022. Para tornar o desafio ainda mais especial, ele resolveu percorrer todo o trajeto utilizando uma bicicleta considerada “raiz”: uma tradicional aro 26.

Com o calor intenso durante o percurso, a hidratação foi fundamental para garantir a segurança e a continuidade do pedal. Uma parada estratégica aconteceu na Agropecuária do Angico, propriedade de Ricardo Bonuma e Magali Sonego, casal de produtores rurais que costuma receber os ciclistas que passam pelo local.

Na propriedade, os atletas encontram apoio e hospitalidade, com acesso a uma torneira disponibilizada para que possam se refrescar e reabastecer as garrafas de água antes de seguir viagem. Um gesto de acolhimento que faz a diferença para quem enfrenta longas distâncias sobre duas rodas.

Ao final dos 55 quilômetros, ficou a satisfação de mais um desafio superado, mesmo diante das condições climáticas exigentes.

“Foi uma aventura e tanto. O trajeto é uma das melhores voltas aqui do município e o calor deu um toque a mais”, destacou um dos ciclistas que completaram o percurso.

Além da preparação física para a competição, o encontro reforçou o espírito de companheirismo entre os grupos de ciclismo de Alegrete, mostrando a força da modalidade e o entusiasmo dos atletas locais.

Agora, a expectativa fica para o dia 29 de novembro, quando o mesmo percurso será palco da prova da Rede Conesul de MTB, em uma programação especial que celebra os 30 anos da empresa e promete reunir ciclistas para mais um grande momento do esporte em Alegrete.