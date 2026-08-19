“Nem Tão Doce Lar”: exposição mostra violências que podem se esconder dentro de casa

Uma casa aparentemente comum, mas repleta de sinais que contam histórias de violência. É essa a proposta da Nem Tão Doce Lar, casa-exposição interativa que chega a Alegrete entre os dias 19 e 21 de agosto, com visitação gratuita.

A iniciativa transforma uma residência em espaço de reflexão e sensibilização sobre a violência doméstica e familiar. Ao percorrer os diferentes cômodos, os visitantes são convidados a observar objetos, mensagens e elementos do cenário que revelam situações de violência que podem ocorrer dentro de casa — muitas vezes naturalizadas, silenciadas ou difíceis de reconhecer.

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A exposição aborda diferentes formas de violência e chama atenção para situações que atingem mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIAPN+.

Mais do que apresentar informações, a proposta é provocar uma pergunta ao visitante: quantos sinais de violência podem estar presentes em uma casa sem que sejam percebidos?

Visitação gratuita

Em Alegrete, a casa-exposição estará instalada na rua Coronel Cabrita, nº 89, no Centro.

A visitação ocorre:

19 e 20 de agosto: das 9h às 17h;

21 de agosto: das 9h às 12h.

O espaço poderá ser visitado individualmente ou em grupos.

A atividade integra a programação do Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. Em 2026, a mobilização ganha significado especial com os 20 anos da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006.

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A legislação representou um marco no enfrentamento à violência doméstica no Brasil, ampliando mecanismos de proteção às mulheres, estabelecendo medidas protetivas e fortalecendo a responsabilização dos agressores. Duas décadas depois, porém, a violência permanece como um dos principais desafios sociais do país.

Violência ainda bate à porta

Os números ajudam a dimensionar o problema. Segundo os dados apresentados pela organização da iniciativa, 2025 registrou 1.571 feminicídios no Brasil, o maior número da série histórica, além de 4.189 tentativas de feminicídio. Também houve crescimento nos registros de ameaça, violência psicológica e descumprimento de medidas protetivas.

É nesse contexto que a exposição busca atuar não apenas depois que a violência acontece, mas também na prevenção e na identificação de sinais.

A proposta parte de uma constatação: nem toda violência deixa marcas visíveis. Controle, humilhação, ameaça, isolamento, perseguição, violência patrimonial e outras formas de abuso podem estar presentes no cotidiano sem serem imediatamente reconhecidos como violência.

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Formação para profissionais antecede abertura

Antes da abertura da exposição ao público, será realizada, em 18 de agosto, uma Oficina de Formação destinada a profissionais da rede de proteção, representantes de equipamentos públicos e organizações da sociedade civil.

A atividade será realizada no auditório da Santa Casa e pretende fortalecer a atuação integrada da rede de atendimento de Alegrete e da região.

A iniciativa é promovida pela Fundação Luterana de Diaconia (FLD) e, no município, conta com parceria da ONG Amoras, da Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, da Secretaria Municipal de Saúde e do Sínodo Centro-Campanha Sul da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB).

Uma exposição que já percorreu mais de 100 municípios

Criada em 2006, mesmo ano da promulgação da Lei Maria da Penha, a Nem Tão Doce Lar utiliza uma metodologia de intervenção coletiva para sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar.

Além da casa-exposição, o projeto promove formações para profissionais, contribui para o fortalecimento das redes de proteção e busca estimular políticas públicas de enfrentamento às violências.

A metodologia brasileira foi inspirada na exposição alemã Rua das Rosas, idealizada pela antropóloga Uma Hombrecher com apoio da organização Pão para o Mundo. A proposta foi posteriormente adaptada à realidade brasileira por meio de um processo coletivo coordenado pela FLD e organizações parceiras.

Ao longo de sua trajetória, a Nem Tão Doce Lar já esteve em mais de 100 municípios de 15 estados brasileiros e recebeu mais de 20 mil visitantes.

Em 2024, o projeto recebeu o primeiro lugar no Prêmio APERGS de Direitos Humanos Procurador Jacques Alfonsin, na categoria Política de Justiça de Gênero – Nem Tão Doce Lar.

Em 2026, antes de chegar a Alegrete, a exposição passou por Novo Hamburgo, Rosário do Sul e Taquara, no Rio Grande do Sul, além de Joinville (SC), Santo André e São Paulo (SP). Depois de Alegrete, a programação prevê passagens por Canguçu, São Borja e Vera Cruz.

Sobre a FLD

A Fundação Luterana de Diaconia é uma organização da sociedade civil que atua na defesa de direitos e na promoção de iniciativas voltadas à justiça social. Desenvolve ações nas áreas de agroecologia, cultura, direitos humanos, economia solidária, justiça de gênero e étnico-racial, terra e território.